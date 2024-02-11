中年好聲音2｜沈宗賢做單身狗10幾年 孖顏米羔古淖文公開擇偶條件

myTV SUPER節目《你看不見的中年好聲音2》於今晚（11日）晚上10時播出第十集《擔心》。評審在比賽中除了要作出困難的抉擇淘汰參賽者外，其實他們也很擔心參賽者能否找到真愛。本集節目找到了中二生其中3位單身男 - 顏米羔、沈宗賢、古淖文，他們坦率地分享了對愛情的想法和擇偶條件，讓觀眾們更加了解他們節目以外的一面。

評審肥媽（Maria Cordero）替單身10多年的沈宗賢非常著緊，在節目中直言：「你有108位同學，你咁樣都揀唔到，新杰都結埋婚喇，咁鬼近城隍廟，有冇攪錯呀！」還怪罪中二同學仔：「你哋又係嘅，幫吓佢手喇！」