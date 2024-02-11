熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-11 21:00:00

中年好聲音2｜沈宗賢做單身狗10幾年 孖顏米羔古淖文公開擇偶條件

分享：

顏米羔、沈宗賢、古淖文都是單身男。

myTV SUPER節目《你看不見的中年好聲音2》於今晚（11日）晚上10時播出第十集《擔心》。評審在比賽中除了要作出困難的抉擇淘汰參賽者外，其實他們也很擔心參賽者能否找到真愛。本集節目找到了中二生其中3位單身男 - 顏米羔、沈宗賢、古淖文，他們坦率地分享了對愛情的想法和擇偶條件，讓觀眾們更加了解他們節目以外的一面。

評審肥媽（Maria Cordero）替單身10多年的沈宗賢非常著緊，在節目中直言：「你有108位同學，你咁樣都揀唔到，新杰都結埋婚喇，咁鬼近城隍廟，有冇攪錯呀！」還怪罪中二同學仔：「你哋又係嘅，幫吓佢手喇！」

肥媽替沈宗賢單身著急。

既然大家都這麼緊張，節目組就趁著新年，了解一下中二生其中3位單身男 - 顏米羔、沈宗賢、古淖文的擇偶條件，3位受訪時都怕怕醜醜、支吾以對，古淖文被顏米羔推搪後第一個被問到，更立即開玩笑說「我走先了」，最後也靦腆地回答：「隨緣、『 feel』就可以了。」許文軒追問要不要識唱歌，他坦然：「呢啲等我嚟得喇！」，並即場跳了兩下。至於大家都替他緊張的沈宗賢就表示：「希望性格樂觀，可以一凹一凸」；顏米羔則說：「最緊要是喜歡笑的、傻傻地的、而且我好喜歡飲湯，其實以上3件事我自己都可以做晒嘅，不過有人陪我一齊做都係好事嚟㗎！」

Ad Block

古淖文在訪問尾段更爆料：「如果各位女粉絲對沈宗賢有興趣，就要去找他母親，因為他媽媽表示不會買鑽石的，找到新抱仔是會送金的」，顏米羔更進一步補充：「沈宗賢喜歡細碼的，細碼的可以跟他回『大馬』！！」各人均估計沈宗賢是他們中最快脫單的。

古淖文爆料，沈宗賢母親不送鑽石、送金給未來新抱仔！

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受