亞洲電影大獎｜泰國男神 Win 獲「亞洲飛躍演員獎」 3月親自來港領獎

泰國當紅男星Metawin Opas-iamkajorn (Win)榮獲榮獲第 17 屆亞洲電影大獎「亞洲飛躍演員獎」，憑首次主演的電視劇 《只因我們天生一對》在亞洲爆紅的Win，成為首位獲此殊榮的泰國演員。他 將來港親身出席於3月10日假西九文化區戲曲中心舉行的亞洲電影大獎頒獎典禮，接受亞洲飛躍演員獎，同時為香港觀眾帶來其主演的第二部電影作品《Under Parallel Skies》，並聯同女主角 Janella Salvador、執行製作人范鴻志(Richard Juan)及導演 Sigrid Bernardo 出席特別活動及 電影宣傳，與香港觀眾及粉絲們近距離交流。

《Under Parallel Skies》導演 Sigrid Bernardo 曾在多個菲律賓及包括大阪亞洲電影節在 內的海外電影節獲獎 ，新作劇情描述 Win 飾演的泰國單身漢來到香港尋找母親下落，旅 程中認識到 Salvador 飾演的菲律賓籍酒店經理。二人相遇相知，展開一段跨越文化和身 份差異的友誼。電影在 2023 年 6 月至 7 月於香港拍攝，並在九龍城、大澳等充滿本土特 色的景點拍攝，在香港搶先曝光當然別具意義。電影已預定今年 4 月正式在院線上映。