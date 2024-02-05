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娛樂
2024-02-05 22:48:43

全民造星V｜Lyman Heung疑自組公司有搞作 4月舉行個人舞蹈劇場

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Lyman有新搞作！

《全民造星V》冠軍香胤宅(Lyman)遲遲未跟MakerVille簽約，他多次表示仍需慎重考慮，但他就曾透露過有望會舉行音樂劇或話劇相關的表演。日前他在社交平台上載一張海報，預告他將於4月26日開騷，並著大家可以留意一個名為「goodshow.club」的社交平台。

Lyman在IG以中英文留言說︰「繁囂中的寂寞，沉靜中的聲音，以心代替耳朵，用身體代替語言，將沒有說出來的聽得更清楚。4月26日，以舞蹈，細説無法言諭的話。立刻follow goodshow.club嘅IG, Facebook同goodshowclub嘅YouTube Channel，密切留意我嘅首次Solo大型舞蹈劇場 Unspoken，舞台見。」

Lyman有新搞作！

今日，Lyman在社交平台發布演出的正式海報，見到有兩個Lyman互相依偎著，並寫到今次的創作及演出由他負責，並請來《全民造星V》導師之一的韋羅莎老公張銘耀擔任導演、監製並同時有份參與創作。演出日子為4月26日至28日及5月1日至5月5日，在香港藝術中心壽臣劇場舉行。門票分$1,080、$580及$380。海報上未有提及MakerVille或ViuTV的字眼，只稱今次主辦及製作單位之一是「GOOD SHOW」。

「GOOD SHOW」的YouTube頻道於上月初才設立，現時只得一條長10秒的Lyman背影宣傳片，而相關的社交平台亦只是剛剛設立。有網民估計Lyman本身是紐約百老匯音樂劇演員，而香港主流的明星發展模式對他來說未必適合，他可能自組公司在香港發展。

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