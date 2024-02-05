全民造星V｜Lyman Heung疑自組公司有搞作 4月舉行個人舞蹈劇場

《全民造星V》冠軍香胤宅(Lyman)遲遲未跟MakerVille簽約，他多次表示仍需慎重考慮，但他就曾透露過有望會舉行音樂劇或話劇相關的表演。日前他在社交平台上載一張海報，預告他將於4月26日開騷，並著大家可以留意一個名為「goodshow.club」的社交平台。

Lyman在IG以中英文留言說︰「繁囂中的寂寞，沉靜中的聲音，以心代替耳朵，用身體代替語言，將沒有說出來的聽得更清楚。4月26日，以舞蹈，細説無法言諭的話。立刻follow goodshow.club嘅IG, Facebook同goodshowclub嘅YouTube Channel，密切留意我嘅首次Solo大型舞蹈劇場 Unspoken，舞台見。」