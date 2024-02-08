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娛樂
2024-02-08 15:06:16

大叔的愛｜泰版主角EarthMix客串《大叔的愛－Returns－》 田中圭做阿四幫外父擦屁股

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《大叔的愛－Returns－》講述田中圭、林遺都的「春牧CP」婚後因為家務產生分歧。

《大叔的愛－Returns－》講述田中圭、林遺都的「春牧CP」婚後因為家務產生分歧。

經典BL日劇《大叔的愛》相隔五年以原班人馬回歸螢光幕，《大叔的愛－Returns－》正於當地熱播，香港「黃Viu煲劇平台」亦可免費收看，還緊接日本同步上架。

《大叔的愛－Returns－》講述「春牧CP」婚後因為家務產生分歧，因而聘請「家政夫」武藏（吉田鋼太郎飾）料理家務，使三人關係逐漸變得緊張！春田（田中圭飾）為了照顧阿牧（林遣都飾）父親而四出奔波，甚至親自為對方擦屁股，卻得不到對方欣賞；與此同時，他也意外發現同事和泉幸（井浦新飾）胸前的項鏈竟藏了自己的照片。

春田為了照顧阿牧父親而奔波勞碌，甚至親自為對方擦屁股。

春田為了照顧阿牧父親而奔波勞碌，甚至親自為對方擦屁股。

探討婆媳糾紛難題

正如劇集靈魂人物田中圭所言，《大叔的愛－Returns－》是一部純愛日劇，劇情不忘探討人與人的生活課題，同時也刻劃了婆媳糾紛現象，如黑澤蝶子（大塚寧寧飾）和栗林歌麻呂（金子大地飾）婚後與男方母親同住，惟蝶子年紀比奶奶大十歲，二人婆媳關係緊張，這時麻呂卻置身事外，只叫二人好好相處，令蝶子忍不住大吐苦水：「他的母親也許很重要，但是對我來說就是陌生人，他是我老公，不應該站在我這邊嗎？」而武藏入主春牧家後，除了開始挑剔牧的日常清潔，更處處看他不順眼，這時春田更為武藏說好話，指對方就像自己父親，讓牧相當無奈！足以反映婆媳關係在任何年代都是千古難題，讓觀眾不禁心有戚戚然！

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除了貼地的劇情引發觀眾共鳴外，泰版《大叔的愛》主角、知名BL劇拍檔 EarthMix亦驚喜客串《大叔的愛－Returns－》第四集。二人以泰菜餐廳「Moonlight Chicken」店員身份亮相，更首度挑戰日文台詞，造就日、泰版《大叔的愛》CP夢幻同框。

泰版《大叔的愛》主角EarthMix驚喜客串《大叔的愛－Returns－》第四集。 EarthMix挑戰日文台詞，造就日、泰版《大叔的愛》CP夢幻同框。 EarthMix屬泰國BL界人氣偶像，去年亦有來港開粉絲見面會。
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