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娛樂
2024-02-06 10:15:00

姜濤呷醋媽媽望住碧咸心心眼 姜糖：真係阿媽有咗第二個

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姜濤在《盜月者》首映禮受訪時驚聞姜媽與碧咸在電視同框。

姜濤在《盜月者》首映禮受訪時驚聞姜媽與碧咸在電視同框。

由姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰及白只合演的賀歲片《盜月者》昨晚(5)在銅鑼灣舉行造勢活動，5位主要演員從下午醒獅寫揮春到傍晚首映禮後，繼續直落謝票，由朝踩到晚。姜濤受訪時談及日前在大球場表演，成功集郵跟碧咸、美斯等球星合照，原來姜媽也不輸蝕，更在電視畫面上與碧咸同框，作為兒子的姜濤竟然全不知道。事後，他在社交平台po碧咸經過看台與姜媽同框的短片和截圖，寫道：「媽……你平常看你兒子的眼神都沒有這樣……原來姨媽還握手了！」hashtag「笑到我肚痛」、「媽媽變心了」、「初戀的眼神。」看到偶像醋意大發，不少「姜糖」(姜濤粉絲留言，「真係阿媽有咗第二個。」、「你唔好呷醋啦，你有千千萬萬嘅糖咁樣望你」

姜濤在大球場活動成功集郵，與碧咸合照。 姜濤在社交平台po姜媽心心眼碧咸的電視截圖。 姜濤在社交平台po姜媽心心眼碧咸的電視截圖，笑言媽媽變心了。

張繼聰白只自命偶像派  讚「姜登神」實力派

另外，昨晚(5)首映禮後，導演袁劍偉與一眾演員移師戲院謝票，場面熱鬧。當被問到如何回饋觀眾時，Anson Lo就表示派福利尺度視乎票房，Edan建議導演公開NG片段，導演就答應票房超越三千萬就剪輯片段大公開，姜濤補充可公開練槍花絮片。在戲中被鬧「垃圾」的白只大讚「姜登神」努力又專注，張繼聰笑言「希望大家睇完戲，知道佢哋3個係實力派，最重點係我和白其實係偶像派。」

姜濤、Anson Lo、Edan、張繼聰和白只齊齊為《盜月者》首映場謝票。 姜濤、Anson Lo、Edan齊齊為《盜月者》首映場謝票。 Anson Lo和Edan為《盜月者》首映場謝票。 姜濤表示若《盜月者》票房理想，將公開練習開槍的花絮片。 張繼聰和白只自言是偶像派。
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