姜濤呷醋媽媽望住碧咸心心眼 姜糖：真係阿媽有咗第二個

由姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰及白只合演的賀歲片《盜月者》昨晚(5日)在銅鑼灣舉行造勢活動，5位主要演員從下午醒獅寫揮春到傍晚首映禮後，繼續直落謝票，由朝踩到晚。姜濤受訪時談及日前在大球場表演，成功集郵跟碧咸、美斯等球星合照，原來姜媽也不輸蝕，更在電視畫面上與碧咸同框，作為兒子的姜濤竟然全不知道。事後，他在社交平台po碧咸經過看台與姜媽同框的短片和截圖，寫道：「媽……你平常看你兒子的眼神都沒有這樣……原來姨媽還握手了！」hashtag「笑到我肚痛」、「媽媽變心了」、「初戀的眼神。」看到偶像醋意大發，不少「姜糖」(姜濤粉絲留言，「真係阿媽有咗第二個。」、「你唔好呷醋啦，你有千千萬萬嘅糖咁樣望你」