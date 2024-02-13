姜濤4.30不在港 「姜濤灣」盛況現變數

MIRROR下月到英國舉行演唱會，亦是他們海外巡唱的首站。其後他們將到美加、星馬及澳門開騷。由於英國、美加的機程並不短，因此香港有不少fans已經開始搜尋星馬的航班及酒店，只待大會公布日子及場地，便會立即訂機票酒店。有消息稱MIRROR將於4月下旬到星馬舉行個唱，而姜濤將會在海外過生日！

姜濤生日可說是姜糖甚至港人盛事之一，銅鑼灣在4月底會變成「姜濤灣」，特別是4月30日當天，大批姜糖會聚集在「姜濤灣」合照打卡，盛況非常震撼。此外，當日有全線電車免費，並有「姜濤號」遊走港島。去年更有商場設不同活動供大家打卡，而且姜濤更現身出席由姜糖舉辦的慈善步行活動，跟當天有參與活動的姜糖一齊慶祝生日。

fans將飛到星馬支持姜濤

然而，有傳今年姜濤不在港的關係，有姜糖得知消息之後，擔憂今年的生日應援會減少。有不少人估計他應該身在星馬跟隊友一齊開騷，甚至猜測4月30日當日可能會是海外巡唱的特別場。有fans表明會到星馬睇騷兼隔空跟姜濤慶祝生日，建議把「姜濤誕」伸延至星馬。

有留港的fans希望今年「姜濤誕」不會因為姜濤不在港而削減應援活動，加上每年「姜濤誕」也是姜糖及鏡粉gathering的大日子，有指歌迷會已跟MakerVille聯絡，希望商討一個兩全其美的方案。