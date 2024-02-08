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娛樂
2024-02-08 11:46:38

安德尊被封「新界地王」分享扮財神30年苦與樂 麥玲玲拆解初一唔洗頭謬誤

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「大王」安德尊為《玲玲友情報》新一集擔任嘉賓。

「大王」安德尊為《玲玲友情報》新一集擔任嘉賓。

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的J2 節目《玲玲友情報》，昨晚（7 日）一集主題為「利是唔係咁樣𢭃」，嘉賓是人稱「大王」的安德尊。

「大王」安德尊每逢農曆新年都例牌以財神Look亮相，自言扮財神時間，比另一位財神專業戶「修哥」胡楓還要耐︰「入行第二年就做財神，做了差唔多 30 年，其實辛苦你唔知。」他透露問題出在那頂帽，由竹枝或木條撐起，長時間戴會弄致頭痛，他跟行仔說︰「後生仔做會頂唔順，拍嘢 610個鐘，你話頂唔頂得住，箍到頭痛。不過都有好處，嗰時啱啱出道無人識，但着住財神衫好受歡迎，啲人走埋嚟摸你，嗰種感覺好得意。」安德尊自爆有一個多年習慣，就是收到有福氣、名氣長輩畀的利是，都會儲起來，他笑說︰「儲到而家擺喺成日見到地方，係一種紀念。」玲玲師傅從玄學上分析，𢭃到有財福人士的利是，可以沾到對方的好運，她解釋說︰「呢個係一個運氣傳遞，點解啲人咁鍾意收家燕姐、阿 Bob、你同我嘅利是，就係咁原因。大家覺呢班人運氣唔錯，可以沾到對方好運。」玲玲師傅講笑話最好當然是𢭃到四大發展商的利是，福澤更佳。她又取笑以安德尊身家，自然可以儲起這些利是不用，接住她爆料說︰「江湖傳聞大王好有錢，新界眼望啲地都係你嘅，你使緊面個浸啫。啲後 生（指住 Jojo及行仔）唔夠錢用就要拆，有頭髮邊個想做癩痢。」此外，玲玲師傅拆解初一不洗頭的謬誤，是緣於古時男女都留長頭髮及科技不發達，她解釋︰「睇書研究過以前啲人好少洗頭，因為洗完頭冇得乾，冇理由新正頭披頭散髮鬼咁見人，而家唔同有風筒，可以好快吹乾。」她又揭露每到新年就知道 TVB有好多員工，又試過第一年派利是給記者後，第二日便收到銀行打電話來道謝︰「因為有記者影咗我派個封利是登咗報，銀行咪知囉。」

麥玲玲拆解年初一唔洗頭的謬誤。 玲玲師傅爆料指江湖傳聞安德尊好有錢，稱得上是「新界地王」。 兩位主持Jojo、行仔。 安德尊大吐扮財神苦水。 行仔𢭃過最大封利是1,000 元，是公司發給員工。
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