專訪｜《全民造星V》五子預告2月尾出原創歌：我哋係「一舊嘢！」

《全民造星V》亞軍黃家灝 (KC)、季軍陳鎮亨(亨仔)、田曜誠(Tsoul)、王希晉和 卓金樂(Kim)完賽後成為ViuTV旗下藝人，五子齊齊往日本拍旅遊綜藝節目《沖繩任你點》後，原來繼續兄弟班上陣。早前他們接受本報訪問，大玩賀年遊戲，並分享入行後與親朋戚友見面的不一樣體驗。談到新年願望，他們就預告將於本月底以組合形式推出首支派台歌，問到組合名稱，他們就大賣關子，Tsoul索性形容為「一舊嘢」出歌，有快有慢，fans們拭目以待。

五位新生代藝人對農曆年習俗一知半解，玩賀歲片接龍遊戲竟爆出一套「財神俠」，估揮春又爆出「天旋地轉」等無厘頭答案，令人笑破肚皮。最後希晉和Kim成為輸家接受大懲罰，希晉徇眾要求下跳《Flower》，一臉尷尬，要KC和Tsoul兩位舞蹈擔當打救，Kim則被英文揮春考起，要用埋日文搭夠。

亨仔被親友集郵：第日紅咗就值錢

由素人參賽到成為藝人，好奇問五子與親朋戚友見面，可有不一樣的對待？亨仔率先分享，「我參加《造星V》時，最經常聽到一句係『影張相阿仔，第日你紅咗就值錢！』我心諗第日紅咗？宜家都OK喎！」他表示其實獲親友支持也開心。KC就認真表示，家人會擔心他以前做舞蹈員，收人不穩定，「現在做藝人總算有點成績，他們會安心啲，都係一個證明，現在佢哋會問我開唔開心。」

受託攞陳蕾簽名 買演唱會飛

Tsoul和Kim則表示親友除了對他們的工作感好奇，還會託他們攞簽名和買演唱會飛，Kim續說：「佢哋問陳蕾係我導師，可唔可以幫手攞簽名，甚至試過問我搵幾多錢，我自己都唔知。」眾人即踢爆：「你知嘅，唔敢講啫！」希晉就認真表示親友會關心他可有遇上職場欺凌，矛頭直指亨仔，亨仔則自爆試過做訪問時不斷窒希晉，令對方黑面，「我同佢講對唔住，慚悔咗一秒。」希晉笑言是兩人的相處方式。