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娛樂
2024-02-07 07:30:00

導演David Leitch公布新《侏羅紀公園》 明年7月暑假上映 史匹堡任監製

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舊版「侏羅紀」系列的角色一個不留，今集開始全起用新人。

英國《每日郵報》報道，環球影業和導演David Leitch已將新《侏羅紀世界》(Jurassic World)的上映日期，定於2025年7月，並於官方社交平台，發布最新電影海報。曾執導電影《原子殺姬》(Atomic Blonde)的David Leitch稱，新《侏羅紀公園》的劇本，仍會是1993年上映的原版《侏羅紀公園》編劇David Koepp撰寫，史提芬史匹堡(Steven Spielberg)會擔任這個項目的執行製片人。

 

 

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David Leitch與環球影業，在網上發布《侏羅紀公園》的最新海報。

首部《侏羅紀公園》電影，是David Koepp根據Michael Crichton1990年推出的同名小說改編，這部電影成為當年全球票房冠軍，總收入達11.09億美元(約86.7億港元)，其巨大成功促成《侏羅紀公園2：失落的世界》於1997 年上映，雖然續集取得不錯成績，但未能複製首集的成功。電影第三部曲於2001年上映，史提芬史匹堡沒有擔任導演，改由Joe Johnston執導，全球票房仍有3.68億美元。

 

 

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史匹堡為新《侏羅紀世界》擔任製片。

侏羅紀電影系列沉寂14年，直至導演Colin Trevorrow於2015推出《侏羅紀世界》(Jurassic World)，全球票房竟大收16.7億美元，此系列電影又再度成為票房奇蹟，於是2018年拍成《侏羅紀世界：迷失國度》(票房13.1億美元)、2022年拍成《侏羅紀世界：統治霸權》(票房10.04億美元)。據David Leitch透露，新版《侏羅紀世界》具體故事尚未能公布，但仍會以侏羅紀時代的恐龍為核心，而前6部電影中出現過的演員，將不會出現在今集電影中。

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David Leitch透露，新《侏羅紀世界》於明年暑假上映。

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