尹光過大海連走幾場未見疲態 幫襯女僕Cafe驚遇偽娘

尹光早前赴澳門，為即將於2月17日在百老匯舞台舉行的「過大海系列之尹光 Fly High 演唱會」做宣傳，並在兩天內為多個頻道拍攝受訪，行程非常奔波勞碌卻充實，光B一向精力充沛，連跑多場也未見疲態，其中一組宣傳片便是與澳門知名網媒「歡樂馬介休」及「膠街架」合作，以尹光經典歌曲《少理阿爸》MV做二次創作，馬介休成員模仿原版MV中的各種造型，當中「歡樂馬介休」成員梁子龍就以經典長髪及紅色長裙出現，非常神似，連工作人員及街坊都忍不住捧腹大笑，馬介休成員說：「我哋真係光B忠粉，光B大部份歌都識唱識背。」

現場所見，所有成員真的不用看歌詞 就完整唱出《少理阿爸》，接着尹光又隨工作人員到澳門的女僕Cafe拍攝，光B說：「女僕Cafe以前在日本去過，都係抱住去見識吓嘅心態，覺得幾有趣，澳門嘅就真係冇去過。」當日光B與一班澳門網紅玩得不亦樂乎，由女僕的的帶引下， 唸出各種女僕Cafe的「魔法咒語」，品嚐各種五顏六色的飲品，澳門KOL中村更假扮成女僕，為尹光等人服務，到最後一刻才揭穿其男兒身份，光B笑言知道這個女僕是男人後真的是啼笑皆非。