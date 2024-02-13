情人節｜Ian超甜蜜情歌叫「Chapter 1」有玄機 網民跪求出碟

MIRROR成員陳卓賢(Ian)早前透露自己入錄音室錄歌，昨日(12日)MIRROR官方社交平台上載Ian新歌MV的預告片段花絮，片中見到Ian在酒吧內當歌手，並遇到女主角，二人再對望，之後畫面出現「Chapter 1」及「 14．2．2024」的字眼。 翻看紀錄，他在2020年2月14日推出《正式開始》，並於2022年2月14日推出《留一天與你喘息》。Ian每隔2年便會在情人節推出「陳式情歌」。據了解，今次新歌內容是非常甜蜜，講述向對方示愛，邀約對方携手共走前路。新歌由Ian作曲，更是全新曲風。 Ian新歌MV預告逐格看︰

Ian新歌未有透露歌名 正當大家以為新歌的名字叫Chapter 1之際，有網民發現官方平台並沒有提及Ian新歌的歌名，原來「Chapter 1」是指Ian今年的音樂企劃的第一首歌，不少Hellosss更視為這是Ian出碟的前奏。Ian見到大家都在TG群組催出碟，他亦上水回應︰「我都想可以出album」。