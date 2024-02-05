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娛樂
2024-02-05 19:01:05

本尊就位｜謝東閔係美斯忠粉只求偶像講幾句 孔德賢︰美斯黑口黑面咁

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孔德賢、謝東閔表示見到網上的評價不俗。(羅錦鴻攝)

無綫劇集《本尊就位》兩位男主角孔德賢和謝東閔到到雲泉仙館向呂祖祈福，並派揮春為劇集宣傳。劇集已開播一星期，兩位男主角謝東閔和孔德賢表示有留意觀眾反應。謝東閔毫︰「冇俾人鬧，口碑都唔錯，所以好開心。」問到二人都孭重飛，可有收視壓力？謝東閔就表示賀年劇，最緊要可帶歡樂俾香港觀眾。」談到最深刻的評語，孔德賢表示：「有留意佢哋話我演技未夠資深，仍需努力，亦有人話劇集好啱送飯，另外有人覺得好有TVB以前神怪劇嘅味道，回憶殺。」

 

《本尊就位》今日(5日)到雲泉仙館宣傳兼祈福。(羅錦鴻攝)

要求陳嘉慧請食飯

謝東閔與孔德賢異口同聲表示女主角陳嘉慧欠他們一餐飯，因為宣傳工作全落在他們身上。他們透露會跟陳嘉慧發展三角關係，但全都是單戀關係，而現實中三人就因為今次合作培育出很好的友誼。問到兩人若下次合作想合演甚麼時，他們打趣說可以拍足球題材，一個做觀眾一個不落場。

 

《本尊就位》今日(5日)到雲泉仙館宣傳兼祈福。(羅錦鴻攝)

孔德賢︰美斯團結咗我哋

提到足球話題時，美斯忠實粉絲謝東閔表示心情有些複離︰「有少少傷心、少少失望，但又興奮見到佢，失望係佢冇落場。」他表示過去曾特地飛往西班牙捧場，今次偶像來港當然不容錯過，可惜事與願違。在旁的孔德賢笑言是騙案，「突然間全香港都好同步，美斯團結咗我哋！」

謝東閔︰美斯唔係好開心咁

謝東閔無奈表示「希望主辦單位俾個交代，相信都係在場四萬人嘅心聲，希望佢嚟補賽啦！最緊要佢開心啦（孔：不過佢黑口黑面咁……）係啦！好似都唔係好開心咁。」孔續說：「佢以前喺沙特踢咗8分鐘，以為香港會落場踢5分鐘……」謝東閔再次表達訴求，「其實所有嘢都唔重要，佢出嚟講兩句都好吖。」他聽聞有球迷特地花一萬元買機票，再買飛入場，真慘情。

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