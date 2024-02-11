東港城｜Avantgardey狂熱舞步登陸將軍澳　與Fans熱情互動　齊舞迎接龍年

日本大阪人氣女子舞蹈團體Avantgardey新春期間到港，先在大年初一出席花車巡遊，又於今天年初二空降將軍澳東港城，出席《群英齊舞賀龍年活動》，與香港fans見面之餘，即席大跳多段瘋魔全球的舞步，期間又與東港城的fans熱情互動，之後更為逾40位幸運顧客及fans近距離接觸，送上簽滿16人名字的海報作留念。

Avantgardey先在活動裡帶來兩段精彩舞蹈，包括ABBA的《Money, Money, Money》，令現場充滿一片活力和歡樂氛圍。她們在表演渡邊真知子1978年的《かもめが翔んだ日》(徐少鳳《海鷗飛翔》原作)前，還教導現場觀眾舞蹈step，one、two、three、four之聲在現場不斷響遍，表演時觀眾亦隨著她們所教動作起舞蹈。Avantgardey又為今次東港城演出，準備了一段賀年歌曲舞步，之後又表演她們瘋魔網絡日本組合YOASOBI的《Idol》舞蹈。

Fans 熱情 能量令成員忘卻傷痛

在答問環節時，第一次來港的Avantgardey稱非常高興能與香港的fans共度龍年，而且大讚fans很熱情，她們表演期間完全能感受fans給予的高度支持：「香港fans非常可愛，而且充滿能量，他們的支持對予Avantgardey來說，是很大的鼓勵。」大會司儀指，昨晚花車巡遊時，成員Kotone腳傷，臨出場前還要冰敷患處，但今天表演時仍然盡全力為現場觀眾演出，她們表示：「全因為香港fans的熱情，令我們忘卻疲憊與傷痛。」