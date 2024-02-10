熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-10 22:16:00

林智樂赴雲南街頭Busking 曾比特詹天文與粉絲組隊玩遊戲

分享：

港台 請來林智樂、曾比特及詹天文帶來幾首好歌。

港台電視31製作特備賀年節目，與雲南衛視及北京廣播電視 台共同協製《龍躍千里甲辰年新春音樂派對》，將於大年初一及年初二（210 日、11日）在香港、北京及昆明三地同步播放。節目除了邀請香港歌手助陣外， 並透過介紹三地（雲南，北京及香港）的不同特色，讓內地及香港觀眾一同感受 過年的氣氛。 節目請來林智樂（Felix）、曾比特（Mike）及詹天文（Windy）帶來幾首好歌，唱好新年之外，更在錄影現場與粉絲觀眾互動，與粉絲組隊玩遊戲比拼，勢為粉絲爭奪勝負，贏取豐富的獎品。

Mike爭取與粉絲見面。

此外，Felix早前更特地為節目到雲南昆明拍 攝，由雲南衛視主持人高強一盡地主之誼，帶Felix 到昆明人氣最旺的篆新農貿市場、金殿風景區、老滇山寨等，讓他親身了解當地的新年習俗。他們還一起品嘗 雲南的過年菜，Felix笑說原來雲南不只有出名的過橋米線，還有很多美味的特色 食物。作為實力歌手，Felix離開昆明前，特地到強夜市做街頭表演，推廣自己的歌，包括出道作《忘記趁早》，以及《麻雀》。

Felix在雲南昆明人氣最旺的南強街獻唱。

另一邊廂，香港電台節目主持阮頌揚（Brian）到北京，與北京廣播電視台主 持張瑩遊歷不同地區，了解到作為國家首都，當地既保留傳統的中國春節特色之 外，亦不乏嶄新的娛樂節慶好去處。他們除了走進正陽門之外，Brian更藉機會到北京的老店順道辦年貨。年輕人想要「過年新 方式」，這正好切合北京環球度假區的年度主題。Brian在節目中逐一向各觀眾介 紹主題公園內必到的旅遊景點，而且熱切地感受到當地喜慶歡騰的賀年氣氛

「造星5」出身的阮頌揚近來多在港台電視節目亮相，最近更到北京拍攝新年特輯。

Windy 載歌載舞。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受