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娛樂
2024-02-05 17:20:58

格林美2024｜Miley Cyrus擊敗Taylor Swift首奪最佳流行歌手

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Miley Cyrus以《Flowers》首奪流行歌手獎。

Miley Cyrus以《Flowers》首奪流行歌手獎。

66屆格林美頒獎禮(Grammy Awards)今早於洛杉磯舉行，3位天后Taylor SwiftMiley CyrusBillie Eilish競爭激烈。Miley Cyrus憑大熱歌《Flowers》擊敗兩大勁敵奪得年度製作及最佳流行歌手獎，這亦是Miley入行以來首奪格林美獎項。Billie Eilish憑電影《芭比》歌曲《What Was I Made For？》獲年度歌曲及影視原聲歌曲獎。一如所料，Taylor Swift憑《Midnights》奪年度專輯獎，這是她第4次贏此獎項，創下格林美紀錄，她同時贏得最佳流行演唱專輯獎。

Miley笑言因塞車差點錯過天后Mariah Carey頒給她的獎項。

Miley笑言因塞車差點錯過天后Mariah Carey頒給她的獎項。

Billie Eilish與哥哥Finneas再贏格林美獎。

Billie Eilish與哥哥Finneas再贏格林美獎。

Celine Dion驚喜現身

今屆格林美最驚喜時段，就是患僵硬人症候群的天后Celine Dion現身，她擔任頒獎嘉賓將年度專輯獎頒給Taylor Swift。但美媒發現，當Taylor接過獎座後即轉身向台下說得獎感受，未與Celine有任何交流。網民留言Taylor不尊重患重病的前輩Celine。但之後，Taylor在後台攬實Celine合照，不尊重事件才稍為平息。

Celine Dion現身頒獎給Taylor。

Celine Dion現身頒獎給Taylor。

Taylor在後台攬實Celine感謝她頒獎。

Taylor在後台攬實Celine感謝她頒獎。

最佳饒舌歌手被捕

今屆格林美注目單位肯定是R&B女歌手SZA，賽前獲9項提名的她，奪得最佳流行組合、R&B歌曲及前衛R&B專輯獎。7項提名的女歌手Victoria Monet獲最佳新人、R&B專輯等。美國饒舌男歌手Killer Mike以大熱姿態贏得最佳饒舌演出、歌曲、專輯獎，頒獎禮後，Killer Mike涉及一場毆毆鬥被警方拘捕，最新消息指他已獲釋。

連奪3獎的饒舌歌手Killer Mike，頒獎禮後涉毆鬥被捕。

連奪3獎的饒舌歌手Killer Mike，頒獎禮後涉毆鬥被捕。

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