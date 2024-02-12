殺人者的購物中心｜李棟旭增磅6公斤操肌演出 Do姐大讚屬近期韓劇最愛

Disney+韓劇《殺人者的購物中心》自播出以來廣受好評，緊張刺激、不斷反轉的劇情更成功吸引網民以至「煲劇女王」Do姐於其電台節目及社交平台盛讚！
《殺人者的購物中心》日前播出大結局終於解釋了前面多條伏線的鋪排，鄭智安(金慧峻 飾)敢於擔任為「購物中心」的新管理者，一早死去的叔叔鄭進灣(李棟旭 飾)更於結尾再次現身，成就最意想不到的大反轉結局！「購物中心」竟是叔叔佈局14年的復仇計劃，令人不禁讚嘆劇本的精密，現整合劇集亮點，與大家分析叔叔聯手姪女的復仇之路。
劇集於過去短短四星期連播期間持續得到網民好評，不少網民表示「開始第一集就停唔到」。肉搏打鬥的緊張場面引人入勝，後女主角從被追殺以至登上逆襲之路的劇情同樣吸引，每集高潮迭起，被一面倒盛讚為近期追看性極高的佳作。集數雖不多，勝在緊湊俐落，加上富電影感的剪接及動作效果，令觀眾一如置身殺手四伏的危險世界！劇集帶來的強烈真實感，就連「星級」煲劇迷Do姐都被迷倒，緊貼追看，更於大結局上線前呼籲大家一同收看兼討論劇情！男主角李棟旭在劇中赤裸上身大曬一身結實緊緻的肌肉，無論劇情還是視覺效果都叫觀眾噴血！李棟旭更為此增胖6公斤，為觀眾眼福可謂落足心機！