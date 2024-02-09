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娛樂
2024-02-09 13:05:33

炎明熹演唱會｜4月九展補辦個唱再宣布加場 Gigi頭痛請嘉賓叫粉絲提供意見

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炎明熹演唱會｜4月九展補辦個唱再宣布加場 Gigi頭痛請嘉賓叫粉絲提供意見

炎明熹決定4月九展補辦個唱，同時宣布加場消息。

原定去年10月8日舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》尾場，因受颱風影響而臨時取消，主辦單位今日向外公布有關補場安排，並同時宣布Gigi將於4月13、14日，再次在九龍灣國際展貿中心匯星，舉行兩場演唱會。

雖然去年未能順利完成兩場演唱會，但Gigi曾經講過，相信這是上天給她最好的安排，令她有更充裕的時間，好好裝備自己，將更好的演出呈現給觀眾。Gigi：「唔係話專登講啲說話安慰自己，的確係可以再做好啲，所以今次再開，雖然演唱會主題冇變，但歌單、衫、編排上，會同上次有少少唔同，我同演唱會團隊所有人，都希望可以再做好啲。」

4月13日加場

主辦單位現安排4月14日為補場場次，同時加開4月13日一場，門票於2月26日公開發售。換言之，連同去年10月7已舉行的頭場，Gigi今次的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，一共會舉行三場，她表示：「要多謝公司對我嘅信任，聽到呢個消息，內心好興奮，同時亦都有壓力，完成埋手頭上傾好嘅工作，我就會開始閉關，做運動、練歌，同埋而家最頭痛係請邊個做嘉賓，如果大家有好嘅提議，可以去我社交網站留言話我知。」有關補場安排，所有持有2023年10月8日完整門票（連同票根）的觀眾，可憑票於2024月4月14日直接進場欣賞補場，觀眾可按原有座位觀看，無需更換門票。所有經由快達票購買門票的觀眾，如未能出席4月14日補場場次，可選擇更換2024年4月13日場次，或申請退款。

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打算換票的觀眾，主辦單位會在2024年2月9日至2月22日期間，於官方網頁提供連結，觀眾填妥換票表格後，主辦單位會透過WhatsApp（60297778）發出確認短訊，客戶可於2024年2月19日-3月15日期間，於辦公時間內攜同完整門票（連同票根），到「九龍灣國際展貿中心」售票處辦理換票手續。經快達票使用信用卡付款而打算申請退款的觀眾，填妥申請退票手續表格後，可在2024年2月19日至3月15日期間，於辦公時間內攜同完整門票（連同票根），到「快達票辦事處」辦理退票手續，門票金額於收妥退款申請後45個工作天內，全數退回用以購票的信用卡內；至於以現金購買門票的觀眾，填妥退款申請表後，門票金額將以現金即時發還，申請人需即時核對及簽收確認。

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Gigi將於4月13、14日在九龍灣國際展貿中心匯星舉行兩場演唱會。 炎明熹表示目前最頭痛是請嘉賓。
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