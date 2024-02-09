炎明熹演唱會｜4月九展補辦個唱再宣布加場 Gigi頭痛請嘉賓叫粉絲提供意見

原定去年10月8日舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》尾場，因受颱風影響而臨時取消，主辦單位今日向外公布有關補場安排，並同時宣布Gigi將於4月13、14日，再次在九龍灣國際展貿中心匯星，舉行兩場演唱會。

雖然去年未能順利完成兩場演唱會，但Gigi曾經講過，相信這是上天給她最好的安排，令她有更充裕的時間，好好裝備自己，將更好的演出呈現給觀眾。Gigi：「唔係話專登講啲說話安慰自己，的確係可以再做好啲，所以今次再開，雖然演唱會主題冇變，但歌單、衫、編排上，會同上次有少少唔同，我同演唱會團隊所有人，都希望可以再做好啲。」