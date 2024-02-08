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娛樂
2024-02-08 19:49:05

狀王之王｜陳楨怡受力捧重戲份 2020年港姐為TVB添新血

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2020年港姐三甲，亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡及季軍郭柏妍。

2020年港姐為無綫帶來不少新血，郭柏妍、陳楨怡、何沛珈、廖慧儀先後獲派不同工作，當中郭柏妍獲無綫重用。現在熱播的《狀王之王》安排陳楨怡演外國留學回來的仵作念珊珊，與王浩信、姚子羚有不少對手戲，開始備受力捧。

陳楨怡與王浩信、姚子羚有不少對手戲。

曾負面新聞纏身

2020年港姐亞軍陳楨怡曾被舊愛周子揚怒爆一腳踏七船，更被男方多次狙擊，之後又被爆求學時愛夜蒲，負面新聞多多，當時身在橫店拍攝《狀王之王》的她當時回應說︰「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」  其後她努力洗底，更拜師學劍術並在公開比賽中獲得獎牌。

陳楨怡試勻洋裝古裝

日前她在《狀王之王》登場，她在片中先以洋裝出場，之後在其餘集數則以古裝打扮現身。談到劇中造型，陳楨怡坦言洋裝、古裝各有特別，並謂最難忘是經常要隨身攜帶的藥箱：「以前啲藥箱原來成個用實木做，比較重，拍嘅時候可以順便練吓手臂力。」

她在劇中扮演仵作，她為了演得更加神似，不但事前做足功課，還看了人生第一次中醫：「我去咗橫店中醫館度睇我人生第一次中醫，仲試埋針灸，我之前未試過，因為本身驚針。因為我拍劇都有施針嘅場面，所以主要要體驗吓個流程。我另外都有睇啲關於仵作嘅劇，去學吓啲揸刀手勢同埋點樣處理啲解剖工具。」除了學手勢，Celina坦言還要背大量資料：「我劇入面有間中醫館，裏面有個百子櫃。拍之前我有去個中醫館度熟習環境，去記吓啲中藥擺喺邊，因為拍嗰時我要非常熟個櫃。另外我都要花時間記啲中藥名，有啲真係好長。」

姚子羚平易近人

談到與姚子羚首度合作，Celina坦言初次與對方見面時有點害羞，幸好子羚相當平易近人：「佢好warm，我第一次見到佢已畀佢融化，當時我好怕醜，好想say hi又唔敢，但Elaine（子羚）已經好熱情。大家相處咗三個月，Elaine同子涵真係好似大姐姐咁好照顧我，好有家嘅感覺。」

Celina又謂就算不用開工，也會到拍攝現場探班，導演林子聰也大讚Celina好學又可愛，Celina說：「呢套劇拍攝氛圍真係好好，每日都好開心，好期待開工之餘又會笑住咁收工，成日都笑到肚痛，所以最難係忍笑。我哋就算唔使拍都會去探班，因為齋睇都已經好開心。」談到最難忘一幕，她透露是今晚的針灸場口，皆因她多次幾乎誤拮姚子羚：「因為速度要求好快，但拍嗰個角度又好難睇清楚施針個位，所以好多Take都爭啲針咗落子羚度，我自己都拍到滿頭大汗。」

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