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娛樂
2024-02-11 20:31:15

盜月者專訪｜白只與Edan爆出「真火花」驚險逃跑 張繼聰讚鏡仔努力求進

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張繼聰和白只在賀歲片《盜月者》合演偷錶拍擋。(陳奕釗攝)

張繼聰和白只在賀歲片《盜月者》合演偷錶拍擋。(陳奕釗攝)

賀歲片盜月者》找來MIRROR三子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)，配搭好戲「孖寶」張繼聰和白只，戲裡戲外都是前輩帶新人的格局。兩人對3位鏡仔每事問的好學態度，大表欣賞，阿聰繼劇集《季前賽》後再與鏡仔合作，他坦言3子起初要調節以簡潔精準的演法，但很快就適應，「如果今次大家覺得佢哋演得實淨咗，轉了另一種風格，係佢哋努力得來的。」初次與3鏡合作的白只，就大爆與Edan擦出「真火花」的驚險事驚險，笑言為拍good shot，幾乎變人生last shot。

白只與張繼聰是相識多年的好兄弟，渾然天成就有種「神默契」。(陳奕釗攝) 張繼聰、白只與Edan和Anson Lo遠赴日本拍賀歲片《盜月者》。 白只與Edan在《盜月者》的對手戲甚有驚喜。

從演以來最驚險

白只與張繼聰是相識多年的好兄弟，渾然天成就有種「神默契」，不過，初次合作的白只與Edan的對手戲亦有驚喜，白只笑言兩人擦出真火花，話說有場戲是渠王(白只飾)用一個焗爐，向眾人示範怎樣爆破一個地牢，「我要點著一個炮仗放進焗爐做示範，點知炮仗引的火花，飛濺到放有真煙花的枱上，馬上爆炸，我和Edan最近那張枱，真的爆到我哋，所以導演未嗌cut，我哋幾乎同步走咗，因為太驚太危險。」白只形容是拍戲以來最驚險一次，「我有一刻想過點解唔撐多兩秒，可能係一個good shot，但嗰晚再諗就反覺得點解唔早啲走，若我撐多兩秒可能係good shot，但亦是我人生的last shot。」那場戲的布局抵死幽默，在贏得掌聲的背後，原來是冒著炸傷毀容的風險。

張繼聰再次與Edan、Anson Lo和姜濤合作，大讚三子努力求進。(陳奕釗攝) 張繼聰在《盜月者》演冷靜果斷的大賊。

MIRROR三子早前接受本報訪問時，感激張繼聰和白只的指教提點，Edan對兩位前輩無私的精神，助他們演戲開竅。不少評論指3位鏡仔的表現另人改觀，張繼聰和白只可謂功不可沒，阿聰卻強調，「這是他們努力得來的。」阿聰繼《季前賽》後再與鏡仔合作，他坦言拍喜劇與電影大不同，3子花了不少時間調節演繹方法，「佢哋事業已很好，好多範疇已很成功，拍戲係好辛苦的一件事，要花好多心思研究角色和劇本，又要捱凍捱眼瞓，其實冇必要捱，但Edan和阿Lo在日本拍完戲，仍會繼續傾劇本，不斷發問，即使拍完自己的戲份，仍會坐喺mon前睇人點演，又會好緊張傾下一場，這種態度很好。」

白只拍《盜月者》遇上演戲生涯最驚險一次。(陳奕釗攝) 白只在《盜月者》演負責爆破的渠王。

白只終明白點解MIRROR三子受歡迎

首次跟3鏡合作的白只補充說，「我欣賞佢哋，原來係咁主動，好願意去問，其實可以到場排吓位就算，但我哋用好多時間修改劇本和角色。」難得遇上態度開放的導演和編劇，4位演員用心鑽研，漸建立無形默契，「坦白講，起初覺得Edan會主動啲，但Anson冇咁外向，但其實很多時由他約食飯傾劇本，大家都想做好這套戲。我明白點解咁多人鍾意佢哋，佢哋咁麼年輕已經有這種上進和專業。」

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