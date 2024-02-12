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娛樂
2024-02-12 10:05:21

盜月者｜姜濤親解「特別演出」的意義 與Edan、Anson Lo、張繼聰、白只齊齊召喚睇港產片回憶(有片)

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張繼聰、白只、Edan、Anson Lo和姜濤享受拍《盜月者》時展現的團隊精神。

張繼聰、白只、Edan、Anson Lo和姜濤享受拍《盜月者》時展現的團隊精神。

賀歲片《盜月者》由袁劍偉執導，盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出，電影節奏明快，廣獲好評，更獲選今年金馬奇幻影展(第15屆)的「特別放映」。農曆年睇港產賀歲片是重要的娛樂節目，回顧過往，亦有不少經典作品並非合家歡喜劇，5位演員逐齊齊分享睇港產片的深刻回憶。

姜濤親自解釋拍《盜月者》特別演出的意義。 張繼聰、白只、Edan、Anson Lo和姜濤齊齊跟讀者拜年。 Anson Lo自言拍《盜月者》，獲張繼聰和白只照顧，就像他們的弟弟。

分享深刻港產片

Anson Lo鍾情李連杰首齣轟動影壇之作《少林寺》，Edan與白只同樣選擇《毒舌大狀》，張繼聰最難忘吳宇森執導的《縱橫四海》，阿聰說：「這部戲也有盜竊題材，那個年代看三位超級巨星（周潤發、張國榮、鍾楚紅）非常開心，加上美術十分出色，觀看的過程很愉快，是一套經典作品！」姜濤則對《98古惑仔：龍爭虎鬥》印象最深，姜濤說：「今次演《盜月者》這個角色（萊叔），我真的有重看《古惑仔》整個系列，參考不同大佬角色的風範，看完自己再去消化，再建立出一個怎麼樣的人物。」問到怎樣去定義在《盜月者》的「特別演出」，姜濤表示：「雖然出場時間不多，但我每次出場的時間點都好重要，是導致戲中發生所有事情的推動點，這就是我理解的『特別演出』！」Edan補充：「應說是特別重要演出！」

Edan慶幸有前輩願意教導與分享，令我們少走許多冤枉路。 張繼聰、白只與Edan和Anson Lo遠赴日本拍賀歲片《盜月者》。 白只慶幸拍《盜月者》彼此能暢所欲言。 張繼聰讚姜濤、Edan和Anson Lo拍《盜月者》敢於跳出舒適圈。

Anson Lo難忘麻將聲伴賀歲片

阿聰極表認同：「新年去看戲，是我從小到大其中一個最好的娛樂，記得小時候爸媽會去親戚家裡打麻將，我便和表哥表姐去看戲，好開心；長大之後，輪到我帶長輩去看賀歲片，由吃飯到看戲是一條龍享受，有時電影未必適合所有人口味，但一家人在戲院共渡時光，是家庭樂一個重要節目，希望這個傳統能夠一代傳一代！」無獨有偶，Anson Lo對賀歲片的記憶，也充斥著同一種新年必備的聲音，他笑言：「我兒時看賀歲片的感覺，一定有麻將聲，因為每次都是約齊所有親戚來我家，爸媽與姑姐等一起打麻將，我便會與姐姐坐在沙發看電視重播的賀歲片，現在回想都覺得，這就是一家人在新年所做的事，所以賀歲片是一定要存在的，今年更可以去戲院看沒有麻將聲的賀歲片！」Edan與姜濤對賀歲片的情意結，將會由今年開始，Edan笑道：「因為今年有一齣好好看的賀歲片叫《盜月者》，之後每年都要維持這個習慣！」白只卻有醉翁之意不在酒的回憶，他說：「我去看戲的其中一個重點，就是去吃煨魷魚、咬蔗，邊吃邊看戲，好開心！」

Edan感激前輩分享 少走冤枉路

5位演員在戲中默契十足，完全體現團隊精神，Anson Lo感覺更仿如家人一樣：「因為角色問題，我演阿佑，面對大賊（張繼聰）與渠王（白只）就像他們的弟弟，就算cut機感覺也是一樣，無論工作上，抑或私下的相處，都對我幫助好大！」白只最慶幸溝通過程中可以暢所欲言，他說：「在導演的帶領下，最好的是大家不害怕出錯，彼此有一份包容在，大家都願意付出，目的就是想要一個好鏡頭、想拍一部好電影！」

作為特別演出，姜濤在拍攝途中加入，第一天踏入片場，已即時被認真的氛圍感染了，姜濤說：「以為有自己隊友、阿聰，一定很輕鬆，誰知在拍攝期間，他們不會放過每一個空檔，商量怎樣演好下一場戲，令我也要抓緊自己，盡力去做好這件事！」阿聰這樣比喻今次姜濤的參與：「當我們將火車開得暢順之際，姜濤在月台上看到，就這樣跳了上車，他的角色很不容易，在戲中的地位好高，他有那種信心，面對鏡頭好簡潔，回望廿多歲的我肯定做不到，他一定要為這次成功演出而自豪！」

同時阿聰也對Anson Lo與Edan的態度與表現給予肯定：「大家都想跳出舒適圈，挑戰另一種演繹方法，我覺得他們很勇敢！」Edan形容，這次合作既深刻、也奇妙，他說：「今次每一位演員，都沒有去想自己怎樣突出，而是看彼此的關係，角色要同步建立，電影才會好看！我們不是專業培訓出來的，慶幸有前輩願意教導與分享，令我們少走許多冤枉路！」

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