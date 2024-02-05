盜月者｜Edan呂爵安揚言票房過4千萬露出八月十五 姜濤Anson Lo盧瀚霆見碧咸美斯好緊張(有片)

由姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰及白只主演的賀歲片《盜月者》，今日(5日)在銅鑼灣舉行首映禮，大批「姜濤」、「神徒」和「爵屎」迫爆7層商場，尖叫聲震撼全場。姜濤在中午出席活動時，已經不停咳，他解釋因為轉天氣出現敏感，身體沒有大礙。 Edan表示早前已跟Anson Lo看了試片，姜濤則是首次入場觀看整部電影，他表示在今次電影中有不少第一次，包括首次拍槍戰，自己事前也練習多次才正式拍攝，感覺很特別，因此很期待在大螢幕看到開槍的畫面，Anson Lo想再看開鎖場口，因為該場口拍得特別緊張。

預告露出八月十五 問到對票房有沒有信心，姜濤在旁大叫一句「有」，Edan說︰「當然fans會好支持我哋，但如果想票房再好啲，一來作品本身有一定質素，然後大家跟身邊朋友宣傳，一齊去，令成績更好。」問到會否派福利，Edan表示Anson Lo會露出八月十五，但問到Edan有何福利派出，他就表示自己的八月十五不好看。 Anson Lo稱票房若到三千萬便會貼出大家想看的照片，姜濤就表示屆時可以貼黑圖。Edan揚言過四千萬會露出八月十五，但在旁的姜濤及Anson Lo聞言即笑言知道Edan的技倆，一定在白紙上寫下八月十五。他們表示會四出謝票，著大家密切留意，問到新年要不要工作，Edan表示大家都有幾日休息，屆時會到不同親友家中拜年。

Anson Lo見碧咸美斯好緊張 提到姜濤跟Anson Lo昨日到大球場表演，事後並跟碧咸、美斯等合照，Anson Lo表示很緊張，當時滿腦想了很多東西想跟他們介紹自己及MIRROR，並笑謂「雖然佢哋都未必care，但都想同佢哋傾下偈」奈何到見到他們時太過緊張，最後甚麼都沒說。姜濤自言英語不好，所以只跟對方說「Hello」、「Thank you」及「Bye Bye」。對於姜媽被拍到跟碧咸同框，他表示不知道，但知道媽媽每一次都想看他表演。