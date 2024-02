簡淑兒男友麥大力美國滑雪遇意外 IG晒傷疤照片傷勢嚴重

近日麥大力去到美國Mount Snow滑雪,不過佢喺今朝出PO自爆滑雪期間意外斷骨,首先佢上載喺雪山上著上整套滑雪服嘅型仔相片,之後就輪到一場瞓喺病床上嘅照片,最後就係一張右側大腿佈滿傷疤照片,並寫下:

Ending the lunar new year with a bang, or perhaps I should say a snap! When good times go bad - managed to break one of the hardest bones in the human body to break - how’s that for an achievement? End of Ski season 2024. - Here’s the thing, I haven’t told the folks yet, let’s see how fast word spreads within a Chinese family. Guesses?

#broken #femur #skiseason #over #postsurgery #lalaland #longrecovery #slowprogress #byebyeabs #chinesefamily #mountsnow #vermont #usa #🇺🇸

