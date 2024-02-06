美斯缺陣｜陳安立多謝馬國明身後講波 見球王夢想幻滅 ：笑吓打招呼都收貨

第42屆香港電影金像奬今日在尖沙咀文化中心舉行記者會，請來廖子妤、劉俊謙、吳冰和周漢寧4位新生代演員，公布入圍角逐本屆19項大獎的入圍候選名單。 陳安立擔任金像獎記者會主持多年，他表示今年最感動是親身見證周漢寧宣布吳冰入圍最佳新演員獎，另外就是廖子妤公布男友盧鎮業獲男主角提名。被問到可想在電影業展拳腳，他坦言渴望有機會以演員身份行紅地毯參與盛事，並順道公開自薦。



多謝馬國明做評述 日前Brian亦抱著看球王美斯獻技的心情去大球場睇波，結果失望而回，他笑言沒有嗌回水，但叫美斯聽得懂的refund。他坦言上半場很精彩亦看得投入，但進入下半場見美斯遲遲未有出場，「時間一秒一秒過，夢想幻滅！」他，自言不熟悉球隊，幸好超級球迷馬國明坐在後面，全程生動旁述講解。

盼美斯再次來港 問到有甚麼訴求時，Brian坦言自己憑贊助門票入場，但深深感受苦主朋友的憤怒，「呢幾年香港經濟麻麻，大家入場諗住開開心心睇場波，點知入到去都睇唔到最想睇嘅美斯，好明白佢哋嘅憤怒。」他續說，「其實笑吓啦，就算唔落場，落嚟喺個圈兜3分鐘打吓招呼，大家都收貨。」

被問到美斯在日本笑容滿面，Brian笑言嬲到唔做訪問，然後認真表示，希望對方再次來港作補賞，所有持票者毋須再付費入場。