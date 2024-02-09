美斯缺陣｜TVB男演員赴日本睹球王風采　PO上小紅書遭內地網民鬧爆

美斯缺陣風波持續發酵，除咗香港網民失望，連內地民間都繼續鬧大，甚至出現抵制「梅西」熱潮。繼高海寧前晚出PO為「體諒美斯」言論解畫後，曾喺《新聞女生》飾演「文家軍」起底專家嘅姚宏遠，因喺小紅書上載遠赴日本睇美斯踢友誼賽嘅影片，而被內地網民鬧爆。

內地正掀起抵制「梅西」熱潮

影片中嘅姚宏遠前往球場途中，不斷拍攝有關賽事宣傳及美斯嘅波衫，之後佢就進入球場，成功目擊美斯進場、熱身及以後備身分入替嘅時刻，顯得非常興奮。由於內地正掀起抵制「梅西」熱潮，所以唔少內地網民睇完影片後都留言鬧爆姚宏遠。

例如「其實你去睇無問題，但你有需要美斯咁樣對待香港球迷時，show啲咁嘅片喺小紅書？演員公眾人物，私下睇無人理你。但放條片出嚟，真心想點？」、「睇嚟你都唔想喺大陸撈，唔知話你傻定天真，呢個時候大陸同全港球迷憤怒到X咁，你仲去日本舔美斯？仲發出來曬命？」、「本來挺喜歡你的，現在不會了」、「二五仔」、「收檔 不知所謂」、「冇腰骨......」、「建議你先睇睇香港新聞，唔好因為追星而追星」及「以後不打算演戲了」等等。