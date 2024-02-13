臨時劫案｜贏口碑輸場次 曾比特負傷坐輪椅孖ANSONBEAN謝票

2024賀歲檔好熱鬧，共有3套港產賀歲片與年三十(9日)公映，其中由郭富城、林家棟、任賢齊領銜主演的喜劇《臨時劫案》，在熱映的三部賀歲片一共1407場中，只佔203場不足15%。雖然受場次限制，導演麥啟光仍聯同演員胡定欣、梁仲恆、曾比特、符家浚、陳毅燊(ANSONBEAN)及王頌茵(Kathy仔)齊齊謝票，曾比特更因傷要撐拐仗坐輪椅出席。不少觀眾及網民表示，因為場次較少及難以遷時間，希望能增加場次以供選擇。

曾比特肌肉急性發炎 《臨時劫案》由爾冬陞監製，故事圍繞3個中年男人為生活被逼械劫，故事緊湊性又帶出男人之苦的黑色幽默 ，而ANSONBEAN與曾比特在戲中飾演車房技工實為泳池老鼠，錯摸被牽扯到劫案中。日前曾比特撐着拐杖現身戲院謝票，席間曾比特來回戲院期間更需要乘坐輪椅出入，他表示因肌肉急性發炎，要打消炎針及食止痛藥止痛，他說：「日前痛至不能動，到醫院打止痛消炎針，之後勉強可以步行數步。」不過為見戲院的觀眾及粉絲，曾比特仍堅持在年忍痛連走5場謝票。