熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-10 13:00:00

蜘蛛夫人｜《Madame Web蜘蛛夫人》初五上映 狄高達莊遜孖悉尼斯威尼拍片賀龍年

分享：
《Madame Web蜘蛛夫人》安排初五在香港上映。

《Madame Web蜘蛛夫人》安排初五在香港上映。

改編Marvel漫畫的全新超英電影《Madame Web蜘蛛夫人》(Madame Web)定於情人節即初五(2月14日)開畫，是「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影，由《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Gre)系列狄高達莊遜(Dakota Johnson)飾演曼克頓救護員嘉絲，亦是擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人，加上憑《毒癮女孩》(Euphoria)上位的新一代性感女神悉尼斯威尼(Sydney Sweeney)上陣，連繫四個超級英雄世界，一切的起源故事即將展開！

女主角嘉絲在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更令她與三位陌生女孩的命運交織。嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係，帶領她們在有限時間內對抗未知的強敵！為了應付戲中不同的動作場面，演員們也進行了特訓︰Dakota能在水中閉氣3分半鐘兼提升了駕駛技術能夠高速180度調頭；女孩們學習了如何可以像蜘蛛一樣移動，也有在『威也』裝置上進行空翻和踢腿訓練；飾演反派角色的 Tahar Rahim，每天鍛鍊兩小時，每週鍛鍊四次，練習肌肉的靈活性和打鬥場面的排練，也練習了吊威也需要的身體和動作訓練等，為拍攝做足準備。

原來Syndey早與導演合作過，她表示，很高興能與導演S.J. Clarkson「重逢」，原來在大約13歲時，SydneyS.J.執導的一集《Heros》中演出一個沒對白的角色，Sydney說：「她記得我，我也記得她。當時她跟我說：就演出而言，每個角色都有他的用處。」適逢農曆新年，Dakota與Sydney特別拍攝短片，祝影迷龍年行大運。除了Syndey，戲中其他新生代演員也嶄露頭角，飾演AnyaIsabela Merced將於大熱美劇《最後生還者》(Last of Us)第二季中飾演Dina一角。

狄高達莊遜與悉尼斯威尼特別拍攝短片，祝影迷龍年行大運。 狄高達莊遜 悉尼斯威尼
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受