蜘蛛夫人｜《Madame Web蜘蛛夫人》初五上映 狄高達莊遜孖悉尼斯威尼拍片賀龍年

改編Marvel漫畫的全新超英電影《Madame Web蜘蛛夫人》(Madame Web)定於情人節即初五(2月14日)開畫，是「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影，由《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Gre)系列狄高達莊遜(Dakota Johnson)飾演曼克頓救護員嘉絲，亦是擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人，加上憑《毒癮女孩》(Euphoria)上位的新一代性感女神悉尼斯威尼(Sydney Sweeney)上陣，連繫四個超級英雄世界，一切的起源故事即將展開！

女主角嘉絲在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更令她與三位陌生女孩的命運交織。嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係，帶領她們在有限時間內對抗未知的強敵！為了應付戲中不同的動作場面，演員們也進行了特訓︰Dakota能在水中閉氣3分半鐘兼提升了駕駛技術 — 能夠高速180度調頭；女孩們學習了如何可以像蜘蛛一樣移動，也有在『威也』裝置上進行空翻和踢腿訓練；飾演反派角色的 Tahar Rahim，每天鍛鍊兩小時，每週鍛鍊四次，練習肌肉的靈活性和打鬥場面的排練，也練習了吊威也需要的身體和動作訓練等，為拍攝做足準備。