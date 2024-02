改編自A.A. Milne經典童話書《小熊維尼》(Winnie the Pooh)真人版血腥片《小熊維尼:血與蜜》(Winnie the Pooh:Blood and Honey),去年3月上映全球大獲好評,商片早前宣布開拍續集,日前公開首發預告,維尼好朋友跳跳虎與貓頭鷹也加入殺戮行列,外形陰森恐怖。回歸執導續集的導演Rhys Frake-Waterfielg表示:「因為首集成功,續集將會增加成本,血腥場面自然更多。」