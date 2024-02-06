讚嘆Beyoncé演唱會體驗奇妙 里安納度與Jay-Z夫婦關係友好

影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)，近日出席Beyoncé第九次世界巡演《Renaissance World Tour》，他更特別走到Beyoncé的後台探班，並對她說非常欣賞其表演。 Beyoncé 2022年在沒有任何宣傳情況下，發布新專輯《Renaissance》，卻創下「連續7張個人專輯，都在美國專輯榜登頂的女藝人。」她亦隨即舉行《Renaissance World Tour》，當作宣傳新專輯。Beyoncé演唱會非常成功，據悉，收入超過5億美元(約39.1億港元)，並被拍成電影《Renaissance：A Film by Beyoncé》，去年12月1日作全球性公映。

而《Renaissance World Tour》不但成為熱門話題，許多名人亦有出席Beyoncé的演唱會，尤其Beyoncé生日當天去年9月4日，在洛杉磯舉行的演出中，就吸引一班荷李活影星的到來，據悉其中就包括里安納度。