農曆新年2024｜精選5部經典韓劇放假煲　重溫《魷魚遊戲》準備睇第2季

過年連假不免俗的要來追劇，推薦大家幾部必看南韓電視劇，有復仇、現代甜寵，也有古裝虐戀，多樣的類別讓你連假不無聊！

1.《黑暗榮耀》

《黑暗榮耀》涵蓋校園欺凌、復仇、犯罪等主題，劇情講述女主角文同珢（宋慧喬 飾）在高中時期遭同校學生欺凌、被老師及母親陷於不利，成年後向當年的霸凌者展開復仇的故事；其中女主角幾乎沒有弄髒自己的手，就成功完成復仇計劃，超痛快的復仇手段也讓人看得相當津津有味。

2.《與惡魔有約》

《與惡魔有約》由宋江、金裕貞主演，2人的超高顏值未播先轟動，劇情講述失去能力的惡魔（宋江 飾）與四面楚歌的財閥繼承人（金裕貞 飾），2人之間的「異種」同居羅曼史，預告中的雨中漫步更是擄獲許多人的「少女心」，而2人相互救贖的過程也相當治癒人心。