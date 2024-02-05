鄭啟泰離世｜馬浚偉最後見鄭啟泰無異樣 周三播紀念特輯節目暫無調動

資深DJ鄭啟泰日前突然離世，上月他回巢新城廣播與T-Max、麥皓兒一齊主持《得閒High Tea》，節目逢星期三至五下午4時至6時播出。今日新城廣播營運總監馬浚偉接受訪問，他對鄭啟泰離世感到婉惜，問到節目安排，他說︰「鬼怪(鄭啟泰暱稱)離開得好突然，佢本身喺新城廣播咁多年，會同佢做番個紀念特輯，同大家懷念呢位好友。」

按 鄭啟泰家屬意願行先

馬浚偉表示一直都有跟鄭啟泰家屬的聯絡，任何安排都會按其家屬意願行先。他表示周三在節目時段會播出紀念特輯，同樣是經其家人同意才製作。他︰「內容會秉承鬼怪性格，佢一路都帶俾人歡樂，亦得到佢家人同意，都會以一個比較溫暖，帶俾人歡樂去做，亦都係一個心意。知道好多聽眾都想紀念佢，所以安排番係佢原本個節目內播出。當然前設一定都係得到佢家人同意，正如當日發佈消息。」

鄭啟泰愛提攜新人

他稱鄭啟泰一直都很提攜新人，他只要主持節目便會安排新人一齊主持，給予機會，就如跟他主持《得閒High Tea》的兩位年青DJ也是鄭啟泰的徒弟，「只要佢哋有信心，用鬼怪教佢哋或者帶佢哋嘅方向去做節目，繼承佢嘅信念，我都冇諗過節目會變。當然要睇佢哋心情，如果節目繼續由佢徒弟繼續做都係一件美事。」