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娛樂
2024-02-05 17:27:09

鄭啟泰離世｜馬浚偉最後見鄭啟泰無異樣 周三播紀念特輯節目暫無調動

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馬浚偉表示跟鄭啟泰有共同信仰，所以相信二人會在天家再相見。

資深DJ鄭啟泰日前突然離世，上月他回巢新城廣播與T-Max、麥皓兒一齊主持《得閒High Tea》，節目逢星期三至五下午4時至6時播出。今日新城廣播營運總監馬浚偉接受訪問，他對鄭啟泰離世感到婉惜，問到節目安排，他說︰「鬼怪(鄭啟泰暱稱)離開得好突然，佢本身喺新城廣播咁多年，會同佢做番個紀念特輯，同大家懷念呢位好友。」

鄭啟泰日前更在新城廣播內四圍送花。

鄭啟泰家屬意願行先

馬浚偉表示一直都有跟鄭啟泰家屬的聯絡，任何安排都會按其家屬意願行先。他表示周三在節目時段會播出紀念特輯，同樣是經其家人同意才製作。他︰「內容會秉承鬼怪性格，佢一路都帶俾人歡樂，亦得到佢家人同意，都會以一個比較溫暖，帶俾人歡樂去做，亦都係一個心意。知道好多聽眾都想紀念佢，所以安排番係佢原本個節目內播出。當然前設一定都係得到佢家人同意，正如當日發佈消息。」

鄭啟泰愛提攜新人

他稱鄭啟泰一直都很提攜新人，他只要主持節目便會安排新人一齊主持，給予機會，就如跟他主持《得閒High Tea》的兩位年青DJ也是鄭啟泰的徒弟，「只要佢哋有信心，用鬼怪教佢哋或者帶佢哋嘅方向去做節目，繼承佢嘅信念，我都冇諗過節目會變。當然要睇佢哋心情，如果節目繼續由佢徒弟繼續做都係一件美事。」

 

馬浚偉受訪時大讚鄭啟泰非常提攜新人。

鄭啟泰面色狀態沒異樣

他又提到鄭啟泰當日重回新城的時候，自己見他的精神狀態也很好，面色不錯，沒有任何異樣，數日前他回來送花時，大家笑得非常開心。他表示不作任何揣測，自己的印象只有鄭啟泰健康歡樂的畫面，「我當日話有你又講爛gag，佢就話失禮晒，大家都趴喺度笑，仲話：『唔好扣我人工呀！』無論如何一定覺得好不捨，一定係好可惜。無論如何，鬼怪嘅性格都係氹人開心，所以我哋都要繼續開心，會用一個正面啲嘅情緒，就算我哋節目都係。」

他稱因為跟對方都有共同信仰，所以相信大家總有天會再相遇，並表示只要家人有需要幫忙，新城廣播會盡力協助。

 

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