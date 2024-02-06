金像獎2024｜《毒舌大狀》謝君豪成男配大熱 黃子華首度角逐影帝 王丹妮開心獲影后提名

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀舉行記招宣讀入圍名單。《毒舌大狀》去年票房強勁，電影亦有多達10個提名，表現不俗，吳煒倫導演開心說：「所有演員獎都入晒，我好開心。」至於首次入圍角逐影帝的黃子華則表示：「好開心，多謝大家支持。」

身處多明尼加共和國的王丹妮第二次角逐影后，她說︰「剛剛收到消息，喺今屆金像獎獲得最佳女主角嘅提名，我自己冇估到，覺得好驚喜。今年有好多好出色嘅電影同角色，自己好榮幸可以同咁多位出色嘅人一齊獲得提名，我好感恩。一定要多謝安樂電影，多謝江老闆，多謝監製Ivy，同埋導演Jack，好多謝佢畀呢個機會我，去演呢個咁有挑戰性嘅角色，好多謝拍攝團隊嘅每一位，我好感恩可以同團隊裡面嘅每一位一齊共事。」

她續說到︰「毒舌大狀能夠有咁好嘅成績好多謝每一位入戲院支持嘅觀眾。毒舌嘅每一位都好努力，能夠拎到咁多個提名，我好希望導演、子華，Fish，Renci，君豪哥都可以攞到獎，另外亦都好期待可以同毒舌嘅團隊一齊行紅地毯，去感受今次嘅盛事。宜家嘅我正身處好遠，但都感受到大家滿滿嘅愛同支持，毒舌係我第二部電影，大家見證住我嘅成長。所以好多謝大家，我會繼續努力。」