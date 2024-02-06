金像獎2024｜《白日之下》共獲16項提名 林保怡行街市收喜訊︰要買隻雞還神

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀舉行記招宣讀入圍名單。《白日之下》共獲16提名，成今屆頒獎禮之冠。 入行逾30年的林保怡，憑《白日之下》首次角逐影帝，去年他有份角逐金馬獎「最佳男配角」，但空手而回，今次則以男主角身份競逐，他得知消息後大感開心，身在街市的他說︰「其實我依家買緊啲新年用品，喺商場同街市買緊餸，公司突然call我，話我獲提名『最佳男主角』，好開心啦！好興奮，因為真係第一次有咁嘅成績啦！好似上次話齋，獲提名都好似得咗獎咁嘅感受，唔得！依家去街市買隻雞，劏雞還神至得！多謝大家。」

梁雍婷角逐女配角 梁雍婷在《白日之下》飾演智力障礙，並被性侵的受害者小鈴。她入圍角逐最佳女配角，她說︰「好開心啦！得到女配角提名，同埋好開心《白日之下》團隊有咁好成績同咁多提名，如果未睇嘅觀眾就快啲入戲院支持咁好嘅電影啦！再次恭喜《白日之下》團隊上下每一個人！」

導演 簡君晋開心激動 《白日之下》導演簡君晋獲提名「最佳導演」，他表示一直以平常心去面對，但當宣讀提名時，心情非常緊張，「有呢個成績，都戥團隊一齊努力咁多年、咁多個月開心，自己係有啲激動。好彩有好兄弟盧煒麟喺隔籬，佢都有份入圍最佳剪接！」

余香凝期待4月14日 被視為影后大熱的余香凝得知喜訊之後，回覆說︰「好開心！好開心！拍完無耐，已經好有信心《白日之下》一隊人可以浩浩蕩蕩行紅地毯，呢個畫面即將發生，真係好開心！John哥(姜大衛)、簡君晉導演、 梁雍婷、美術設計、服裝造型、朱芸編、好多好多， 最開心係我個小師妹許月湘，佢喺戲中係我小師妹，我對佢好惡經常鬧佢，但我真係好鍾意呢位小師妹，超級開心佢有新人提名。 我自己就冇諗過獎項，但我真係希望團隊其他人可以有多啲獎，多啲肯定，因為大家真係好努力去拍呢部戲，好有心嘅一部戲，好期待，期待4月14日！」