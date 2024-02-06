熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-06 17:40:57

金像獎2024｜謝安琪鍾雪瑩衛詩雅首獲影后提名 網民戥其中一位最高興

分享：

鍾雪瑩、謝安琪、衛詩雅三人都是首次獲視后提名。

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀文化中心舉行記招宣讀入圍名單。影后方面，入圍的有《白日之下》余香凝、《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《毒舌大狀》王丹妮及《不日成婚2》衛詩雅。其中余香凝和王丹妮已是第二次獲影后提名，其餘3位均是首次入圍角逐，但5位候選人全都未曾奪獎，因此今屆將有新的影后誕生。

有不少人替衛詩雅入圍高興，指她入行多年終獲得電影獎項提名資格。早前她憑電影《不日成婚2》的「曾可怡」一角獲編劇家協會提名「最佳電影角色獎」，並殺入最後五強。

衛詩雅入行多年，終迎來影后提名。

衛詩雅︰多謝公司15年來的栽培

衛詩雅興奮透露心聲：「實在沒想過，真的很驚喜，感激所有喜歡《不日成婚2》而投票給我的業界評審。感謝這部戲台前幕後每一個工作人員、演員對手們、宣傳發行團隊，尤其是導演陳茂賢！是因為有他們，電影才會成功接觸到觀眾，讓大家看到我的努力。最重要多謝公司對我15年來的栽培，我一定會繼續努力！」

鍾雪瑩︰我會繼續努力

鍾雪瑩憑《填詞L》入圍角逐影后，她回覆說︰「好多謝大會同所有投票嘅人，俾咗呢個心意俾我，非常之多謝佢哋。好開心《填詞L》可以以講廣東歌故事嘅姿態，進入呢個電影嘅盛會入面。我會繼續努力，好開心可以第一次做女主角，就入圍金像獎。」

導演曾大讚鍾雪瑩是一個超級會演戲的填詞人，亦是一個超級會填詞的最佳女主角。

謝安琪收喜訊後大叫大哭

謝安琪憑《4拍4家族》首度入圍爭影后，她在IG分享感受謂：「收到同事打來，跟我說自己獲得金像獎兩項提名，『最佳女主角』及『最佳電影原創電影歌曲』，內心的激動難以言喻，一時間情緒太多，竟然在街上不顧一切的大叫大哭。這是我人生，第一次獲得金像獎的提名呀！然後，慢慢地，一點一滴地回憶，拍攝和主題曲錄音，許多感受湧上心頭……這部電影曾經帶給大家一絲感動，那已是對一個演員和歌手最大的獎勵，還得到各選民及評審們的投票作支持，與各位演技出色的女演員，及電影主題曲一起提名，是額外、意外的收穫和榮幸。」

Ad Block

謝安琪開心獲影后提名。

謝安琪憑《4拍4家族》首度入圍爭影后。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受