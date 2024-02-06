熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-06 19:13:07

金像獎2024｜鄭啟泰報幕一職暫缺 爾冬陞監製《白日之下》《年少日記》全入圍飲得杯落

分享：

爾冬陞監製兩部作品均入圍，他強調不會操控賽果，全由選民投票。(羅錦鴻攝)

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀舉行記招宣讀入圍名單。金像獎主席爾冬陞監製的《白日之下》和《年少日記》全入圍，令他鬆一口氣，「做主席咁多年都未試過咁緊張，好驚一個有，一個冇，跟住夜晚要去心理輔導，依家放心晒！」

應屆金像獎創作總監的簡君晋，表示自第38屆開始在金像獎的創作組內幫手，有很多不同的導演，不同的崗位都好落力去幫手，所以不會太擔心應付不來。提到他憑《白日之下》角逐「最佳導演」及「新晉導演」，而電影更獲最多提名，他表示大會宣讀名單時心情非常緊張，但程度都不及爾冬陞，自己亦不敢想太多，「全部攞曬就好難，因為我哋歷時都好幾年，有好多好兄弟、演員、台前幕後一起努力，所以有啲斬獲已經好夠。」

應屆金像獎創作總監的簡晋君(左)憑《白日之下》入圍角逐導演獎。

鄭啟泰猝逝報幕員懸空

談到鄭啟泰猝逝，令金像獎報幕員一位懸空，爾冬陞說︰「我睇到新聞都好唔舒服，雖然我同鄭啟泰無咩私交，但每次都係金像獎見到，我都覺得佢好溫文好nice guy，所以希望佢未婚妻堅強啲。」問到會找誰人代替，簡君晋說︰「因為好突然，同埋鄭啟泰佢要求好高，一直幫金像獎好多年。我哋未諗到，所以我哋會再研究。」

談到爾冬陞過去多次透露，希望可以有人接手做金像獎協會席，他表示好難迫人去做，因為有些人未必適合或無興趣做，「可能金像獎主席個位俾人覺得好麻煩，好多嘢搞，所以我都同行家講，如果要做主席唔使驚，因為製作創作好多人，搵贊助班底好完整，所以希望睇下邊位有興趣考慮下，我要湊女呀！」

姜大衛入圍團年飯開香檳

姜大衛憑《白日之下》入圍角逐男配角，問到爾冬陞有沒有特別開心，他向記者笑謂︰「你未出世嗰陣佢都攞亞洲影帝，我諗佢都唔會太激動，我諗年三十晚我都會準備支香檳賀下佢。」他又透露姜大衛現時很享受生活，獎項及片酬都並非他拍戲的首要考慮因素，最重要可以享受拍攝工作。

對於金像獎經常被指是小圈子選舉，爾冬陞稱每年都有這些質疑，「金像獎董事局咁多年，一定要維持個公平性，所有制度都一直有修改，就係防範有人造票。如果有啲工作人員，佢可能投返自己參與嗰部戲，呢啲人之常情可以理解，但如果我哋將個投票人數量擴大，就減低呢啲情況。」他又指並非得獎的都是大製作，其實一些小眾電影也會獲獎，希望大家可以相信金像獎的選民。

爾冬陞希望可以有人接手做金像獎協會主席。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受