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娛樂
2024-02-06 15:33:34

金像獎2024｜黃子華林保怡梁朝偉成影帝大熱 余香凝王丹妮獲睇高一線(附完整提名名單)

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《第四十二屆香港電影金像奬》今日公布入圍名單。

第42屆香港電影金像獎今日(6日)在文化中心公布提名名單，大會安排幾位本地演員擔任嘉賓，由劉俊謙、廖子妤(Fish)、周漢寧及吳冰(阿冰)讀出一眾入圍名單。

《白日之下》共獲得最多16項提名，《年少日記》和《金手指》分別有12項提名，《毒舌大狀》及《命案》則同獲10項。其中入圍影后的演員中，《毒舌大狀》的王丹妮及《白日之下》的余香凝同是第二次入圍，《4拍4家族》的謝安琪、《不日成婚2》的衛詩雅及《填詞L》的鍾雪瑩均是首度角逐影后，當中余香凝獲睇高一線。

至於影帝方面，競爭非常激烈，入圍的有《白日之下》的林保怡、《年少日記》的盧鎮業、《金手指》的梁朝偉、《毒舌大狀》的黃子華及《第八個嫌疑人》的大鵬。有指林保怡原本角逐男配，最後以男主角身份報名獲提名，他在戲中的演繹令人讚嘆，與他同樣視為大熱門的有梁朝偉及黃子華。

《第四十二屆香港電影金像奬》提名名單如下︰

最佳電影

《毒舌大狀》、《命案》、《白日之下》、《年少日記》、《金手指》

最佳男主角

《毒舌大狀》黃子華、《白日之下》林保怡、《年少日記》盧鎮業、《金手指》梁朝偉、《第八個嫌疑人》大鵬

最佳女主角

《白日之下》余香凝、《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《毒舌大狀》王丹妮、《不日成婚2》衛詩雅

最佳女配角

《白日之下》梁雍婷、《年少日記》韋羅莎、《毒舌大狀》廖子妤及楊偲泳、《不日成婚2》金燕玲

最佳男配角

《毒舌大狀》謝君豪、《白日之下》姜大衛、《但願人長久》吳慷仁、《年少日記》黃梓樂、《死屍死時四十四》李尚正

最佳導演

《毒舌大狀》吳煒倫、《命案》鄭保瑞、《白日之下》簡君晉、《年少日記》卓亦謙、《金手指》莊文強

新晉導演

《毒舌大狀》吳偉倫、 《但願人長久》祝紫嫣、《白日之下》簡君晉、《年少日記》卓亦謙、《第八嫌疑人》 李子俊

余香凝、梁雍婷成為今屆影后及女配大熱。

最佳編劇︰

《毒舌大狀》吳煒倫、張雲青及林偉文、《命案》游乃海與李春暉、《白日之下》唐翠萍、李卓風與簡君晉、《年少日記》卓亦謙、《金手指》莊文強

最佳新演員

《白日之下》許月湘、《1人婚禮》吳冰、《4拍4家族》陳諾霆、《年少日記》何柏廉、《但願人長久》謝咏欣

最佳攝影︰

《潛行》關智耀、《命案》鄭兆強與陶鴻武、《白日之下》流星、《年少日記》流星、《金手指》潘耀明

最佳剪接︰

《毒舌大狀》陳祺合、《命案》梁展綸與David Richardson、《白日之下》盧煒麟、《年少日記》陳曉進與卓亦謙、《金手指》張叔平與彭正熙

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黃梓樂憑《年少日記》角逐男配，與姜大衛、謝君豪等前輩拗手瓜。

最佳美術指導

《金手指》林子僑、《年少日記》張蚊、《命案》余家安與梁詩韻、《白日之下》潘燚森與謝靄霖、《七月返歸》霍佩詩與張栩冰

最佳服裝造型

《死屍死時四十四》黃家寶、《白日之下》潘燚森與陳巧倩、《命案》余家安與葉嘉茵、《但願人長久》張叔平與陳子晴、《金手指》文念中

最佳原創電影音樂

《4拍4家族》泰迪羅賓與戴偉、《填詞L》王建威、《白日之下》朱芸編、《年少日記》區樂恒、廖穎琛及張戩仁

最佳動作設計

《天龍八部之喬峰傳》谷垣健治與嚴華、《命案》黃偉亮、《掃毒3之人在天涯》李忠志、《第八個嫌疑人》黃偉亮、《爆裂點》董瑋、《潛行》錢嘉樂

最佳音響效果︰

《白日之下》楊智超、《命案》鄭名輝與楊智超、《第八個嫌疑人》張凱彤、《爆裂點》聶基榮、林紹儒與陳慧思、《金手指》Nopawat Likitwong

最佳視覺效果︰

《金手指》黃智力與潘志恒、《命案》張展榮、周子豪與覃彥、《七月返歸》陳迪凱.水、《斷網》林洪峯、林駿宇、何文洛與余國亮、《爆裂點》袁華堂、王喜慶與楊敏傑

鄭啟泰是金像獎的報幕員，由於他突然離世，爾冬陞表示未決定由誰補上。

最佳原創電影歌曲

《毋忘》謝安琪《4拍4家族》

《日光漂白》黃妍《白日之下》

《Let's Get Go The Top》大AL《金手指》

《填詞魂》謝雅兒《填詞L》

《一個人走走》岑寧兒《1人婚禮》

最佳亞洲華語電影

《周處除三害》

《孤注一擲》

《富都青年》

《滿江紅》

《關於我和鬼變成家人的那件事》

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