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娛樂
2024-02-06 18:50:17

金像獎2024｜黃子華盧鎮業入圍影帝殘酷二選一 廖子妤：點解咁殘忍呢？ (有片)

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金像獎2024｜子華小野入圍影帝殘酷二選一 廖子妤：點解咁殘忍呢？

廖子妤與阿冰分別入圍最佳女配角及最佳新演員，兩人表現相當興奮。 (羅錦鴻攝)

第42屆香港電影金像獎今日(6日)公布提名，大會安排劉俊謙、廖子妤(Fish)、周漢寧及吳冰(阿冰)為活動擔任嘉賓宣布入圍名單，當中廖子妤與阿冰分別憑《毒舌大狀》和《1人婚禮》角逐最佳女配角及最佳新演員，兩人表現相當興奮，並在活動結束後接受傳媒訪問談及入圍心情。

Fish表示：「我唔知呀！我魂魄好似未返嚟咁，我宜家仲感受緊嗰個喜悅，實在太開心，因為聽到很多熟悉嘅名字，我哋嘅工作夥伴，大家今年都有好嘅成績，今年真係好開心。」輪到阿冰分享入圍感受，她自言當時無法管理好表情，當時心情實在太真情流露：「當下㩒唔住喜悅，然後我就笑咗出嚟，多謝大家！」廖子妤就透露當劉俊謙揭曉最佳女配角時完全不敢望對方，到聽到自己有份時，形容是自己個名最好聽的時候，劉俊謙指與Fish也屬同期出道，貶眼已十多年，劉俊謙說：「見到佢同小野(盧鎮業)咁，仲有阿冰，我都覺得好戥佢哋開心。」

阿冰憑《1人婚禮》角逐最佳新演員。 (羅錦鴻攝) Fish當得知男友盧鎮業有份角逐最佳男主角時，比起自己入圍更加開心。 (羅錦鴻攝)

廖子妤：我交畀評審

廖子妤在揭曉最佳男主角入圍名單時顯得份外激動，她直認：「係呀！有五個名字啦，我都唔敢往下睇，見到第一個、第二個、第三個，到第四個、第五個真係非常之開心，恭喜子華！」立即引來全場大笑，此時記者即問她最想偶像子華抑或男友小野勝出，Fish即無奈嘟嘴，並答：「點解咁殘忍呢？手心又係肉、手背又係肉，係咪要揀先？我交畀評審。」她補充無論由那位演員奪得影帝都好開心，Fish表示對同輩余香凝能夠角逐影后感到相當開心。

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劉俊謙去年打入台灣市場喜見成績，問到近期返港工作心情如何？他即答：「講廣東話係舒服好多㗎！同埋，感覺到大家係一家人、一份子。」劉俊謙對於《白日之下》的簡君晉、《年少日記》卓亦謙能夠入圍新晉導演亦戥兩人開心，他認為新一代導演和編劇應值得大家多加留意及支持，特別是編劇，一部戲最重要編劇，認為沒有編劇，其實導演和演員做甚麼都沒有用。廖子妤興奮心情難以平復，都希望可以提前慶功，好想飲酒慶祝，更即場邀請劉俊謙一齊去飲番杯。

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