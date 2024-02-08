鍾培生做財神預告初四銅鑼灣派利是 有幸運兒收8千元紅包

鍾培生早前在社交平台大晒一千萬港元，表示「今年經濟唔太好，想spread more love 同支持我嘅人一齊贏，每人派兩舊($200)」，如是他頻道會員會再多200元。鍾培生早年曾到過街頭派利是，今年他再次預告會到銅鑼灣做「財神」，更需要請人幫手，認真犀利！

預告初四派利是

2022年他就化身「財神」走到銅鑼灣向途人大派利是，封封100元，更有途人要求跟他拍照留念。他派利是的影片播出之後，不少人要求鍾培生每年都派利是，並非常期待跟他拜年。

今年，鍾培生提早預告派利是的地點，他說︰「我見大家每年新年都好鍾意睇我派利是，請50個part time 日頭陪我初四銅鑼灣區派利是 4個鐘+時薪 $200-$800 hkd」應徵做「運財童子」的人士需要把照片傳給他。有人問到「要仔定要女」，鍾培生回覆表示希望各一半，亦有網民希望可以見到鍾培生請全女班派利，認為畫面會相當震撼。