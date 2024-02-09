阿Sa千字文抒發感受 自揭開騷壓力大聲帶受損求醫數年

Twins紅館14場演唱會日前（6日）圓滿結束，大獲好評。經過兩日休息後，蔡卓妍(阿Sa）昨日（8日）在社交網發千字文分享感受，並坦言騷前壓力大，並自揭聲帶受損，可試的方法都已試過。
阿Sa對於完成14場的壯舉表示興奮，她說︰「今日嘅我雖然個身體已經放緊假，但個心依然掛住演唱會嘅日子。14場呀！係14場呀！我哋完成咗一連14場嘅演唱會，唔單止打破咗我哋嘅紀錄，仲做到以前覺得係無可能嘅事，而且圓滿完成喇！好叻呀我哋！呢段時間極度嚴謹又規律嘅生活，運動訓練彩排演出已經變成我生活嘅一部份。」
她續指演唱會令她快樂的回憶返晒嚟：「我仲記得，第一日當我企喺紅館個舞台上面，望住阿嬌，望住每一位觀眾，我嗰種最純粹嘅快樂全部返晒嚟。好多好多畫面，好似走馬燈咁係我腦海閃過，時間好似返番去以前嘅咁樣。22年真係唔容易，我哋兩個一齊經歷過大大小小嘅高低起伏，面對過無數次難關，經歷咗不同嘅人生階段，出道嘅時候又點會諗到可以走到咁耐。」
阿Sa直言開騷前非常大壓力，並自揭聲帶已受損了幾年：「老實講做呢個演唱會之前我好擔心，好大壓力，因為體力都唔係以前細個咁，仲要連開14場係以前無做過嘅事，加上聲帶傷咗幾年，一直都搵緊唔同嘅方法去恢復，針灸、食藥、中醫、西醫、氣功、練唔同嘅發聲位等等，可以諗到嘅任何方法都有試過，抱著豁出去嘅心態盡自己最大能力去做呢一次演出，但真正開始咗之後，嗰種被大家激發出嚟嘅熱情同埋能量令我克服咗自己嘅心理恐懼。我依然係咁鍾意舞台，咁鍾意唱歌，咁鍾意表演，嗰一份初心依然熾熱，嗰種最純粹嘅快樂原來一直都在。」最後，她鼓勵大家：「回頭望番好似以前嘅難關都唔係啲咩大件事，反而仲想多謝呢啲所有好或者唔好嘅經歷，成就到如今嘅自己。人越長大，就越要記得向前看向前行。今次我又叉滿電喇﹗我會繼續向前，你哋都係呀！下次再見我哋，大家都會係更好嘅自己！多謝大家！」