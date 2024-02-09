熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-09 11:30:00

陳詠桐JC離開黎明A Music後 重新出發3月首開個人音樂會

分享：
JC將於3月17日在麥花臣舉行首個個人音樂會《Glow Up》。

JC將於3月17日在麥花臣舉行首個個人音樂會《Glow Up》。

陳詠桐(JC)去年跟黎明與林建岳旗下的A Music完約，8年前曾憑出道作《說散就散》在YouTube累積過億點擊的她，一度轉職做唱歌老師。近日她重新出發，宣布將於3月17日在麥花臣舉行首個個人音樂會《Glow Up》，並推出呼應演唱會主題的全新作品《日光》，她表示，「我希望能嘗試更多不同的音樂風格，例如EDM、電子音樂，讓大家看到自己的更多面向。」音樂門票將於本月19日公開發售。

JC離開黎明的A Music後，曾轉做唱歌老師。

JC離開黎明的A Music後，曾轉做唱歌老師。

JC於半年前加盟伍樂城創辦的音樂學院做流行聲樂老師，並呼籲歌迷別再催促她錄唱新歌，予人意興闌珊之感。不過她近日宣布開騷，常被指「紅歌唔紅人」的JC剖白心聲，「以前的我很執着於微細的事情，但現在慢慢學懂看開，活得舒坦。」音樂會主題是《Glow Up》，JC認為，「其實成長並不一定會成為更好、更強的人！成長的時候可能有些地方也會退步！」不同的時候，大家也面對着不同的人生課題，有些地方突飛猛進的同時，有些地方也可能會退步，「無論是進步也好、停滯也好甚至退步也好，最重要的就是一起經歷，哪管是要向前還是想靜下來，自己的音樂也可以陪伴大家。」在JC眼中，用自己的音樂陪伴大家一起經歷人生中不同的高與低，就是自己希望能做到的事情。

麥花臣節 x JC 陳詠桐Glow Up演唱會

日期：2024年3月17日 (星期日)

時間：晚上8時

地點：旺角麥花臣場館（九龍旺角奶路臣街38號1樓）

票價: $780 / $480

2024年2月19日早上10時起於CAST公開發售

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受