電影推介｜賀歲必睇盜月者／臨時劫案／飯戲攻心2／鴨仔也移民／紅毯先生

盜月者 人稱「馬生」的馬文舜（呂爵安 飾）本來是個「對期錶」專家，所謂對期錶，意即低價收購典當手錶，並挪用其零件，改裝重嵌轉售──是真零件改做成假錶謀利的灰色勾當！只是，上得山多終遇虎！馬生一次貪心，行騙失敗，被二手錶商的龍頭萊寶行的萊叔（姜濤 飾）找住痛腳！表面上是二手錶商的萊叔，事實是地下錶市場最大賊頭，冷血勢利，殺人不貶眼。在其威脅下，馬生被迫前往日本，偷取藏在「時計物語」內的三隻畢卡索名錶。同行偷竊的團隊有經驗豐富的大賊（張繼聰 飾）、負責爆破的渠王（白只 飾）、與及天才開鎖青年阿佑（盧瀚霆 飾）。豈料，馬生隱隱察覺到大賊和渠王，與阿佑之間暗流湧動，各懷鬼胎，互不信任。一場危機重重的旅程即將展開。 賣點︰可能係咁多位鏡仔單飛拍戲以來，劇本最完整嘅一套。

臨時劫案 男人為咗頭家，搵錢、搵食、搵機會、搵命搏！ 賺錢要賺大茶飯，年終無休，過年都要開工！ 三個猛男，變身悍匪、驚青社工同笠水的士司機，開緊急會議，做場大龍鳳，全城等睇好戲！ 賣點︰卡通化嘅造型，有心思嘅劇情，但更多嘅係中年人論盡窘態，你叫我呢啲中佬情何以堪呢過年流流……

飯戲攻心2 婚姻是夢想，婚禮是硬仗，大佬「行出去，去遠啲」之際，二佬同三佬竟然擇定吉日，連搞三場世紀婚宴，怎料婚宴發展成叔伯兄弟的鬥獸場、姨媽姑姐的追星大會、勾義嫂風雲、超級揾錢大計...... 準新人包括麻甩系新娘鄧麗欣、轉數快新郎張繼聰、廚神才女王菀之、哎吔大嫂林明禎、邪釘電競王陳湛文，加上小鮮肉魏浚笙、魚翅大王六叔謝君豪、瓣數多表弟何啟華、霸戲大伯父胡楓、追星婆婆羅蘭及黑面慈母米雪，2024農曆新年準時恭候，一場喜上加喜喜嘅飯戲返嚟啦！ 賣點︰冇大佬冇問題，反而更能令細佬同女友們嘅努力盡情彰顯。喜劇面感動底，行出戲院補返個妝先好去拜年。



鴨仔也移民 鴨家一直過著單調刻板生活，爸爸滿足於與家人安穩地留在新英格蘭的池塘裡，直到永遠；但媽媽渴望改變現狀，帶兒子和女兒見識外面廣闊世界。某天牠們碰著另一家遷徙鴨，並興奮地分享在世界各地的驚險故事，在怪叔叔推波助瀾下，鴨媽終於說服了爸起行，目標是向南方出發，途經紐約前往熱帶牙買加。 鴨家的計劃很快便出錯，令行程途中多番碰釘，有驚心動魄，也有意外收穫；誤打誤撞下牠們認識了很多五湖四海的動物新朋友，讓大家重新了解彼此、認識自我！鴨家最終能否齊齊整整，成功著陸牙買加？烏托邦會否比夢想中更有「驚喜」？ 賣點︰《壞蛋獎門人》出品廠牌Illumination新作，有晒信心保證。香港人睇鴨仔移民，真係笑中有淚。

紅毯先生 香港天王巨星劉偉馳（劉德華 飾）從影四十年，一直渴望影帝。 他決定與導演林浩（寧浩 飾）合作拍攝農村主題影片，從而在電影節贏得國際聲譽。 為此，劉偉馳深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，也展現了娛樂圈的眾生百態。 賣點︰過年梗要有劉德華，寧浩將華仔放喺荒誕場面，「華式演繹」當堂變得好有趣好順眼，哈哈。