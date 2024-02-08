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娛樂
2024-02-08 12:28:26

高海寧幫美斯解畫遭小粉紅狙擊 出PO就不當言論道歉登熱搜冠軍

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高海寧當日亦在大球場見證整個過程。

高海寧當日亦在大球場見證整個過程。

國際邁阿密日前訪港，大批球迷撲飛為睹美斯落場風采，結果美斯卻坐足全程，「缺陣風波」發酵多日仍話題不絕。雖然美斯隨國際邁阿密已抵日本，並於昨日假東京國立競技場與神戶勝利船踢友賽，美斯於下半場後備上陣，表現活躍，有別於在港時聲稱因不適無法上陣

美斯抵日本後昨日踢友賽，上陣時表現活躍。 高Ling日前成功與國際邁阿密班主碧咸合照。 高海寧早前與碧咸合照及取得萬人迷簽名。（高海寧IG） 高海寧幫美斯解畫後被指言論不當，道歉一事今日登上微博文娛熱搜No.1。 高海寧入場睇國際邁阿密對港聯賽事，與Keyman馬啓仁合照。（高海寧IG） 高海寧在IG及微博就美斯缺陣一事道歉。（高海寧IG） 高海寧在IG及微博就美斯缺陣一事道歉。（高海寧IG）

高海寧被內地網民出征

本地藝人高海寧當日亦在大球場見證整個過程，在美斯缺陣風波後，高海寧在活動上受訪時說：「聽講佢受咗傷，作為球迷，希望佢都有好好嘅身體狀態出席真正嘅比賽，所以我覺得可以理解、諒解。」

點知其言論被部份網民狂轟，尤其是內地網民反應更是激烈，無辜被狙擊的高Ling昨晚即在IG及微博上載一篇道歉文章，她寫：「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：首先我跟大家一樣對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報導，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情況，肯定還是會感到失落和傷心。」

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高海寧成微博文娛熱搜No.1

高海寧續指︰「後續我也是跟大家一樣，瞭解到之後發生的更多情況，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只瞭解片面的情況下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有一個合理的交代。以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」而高Ling就言論道歉一事，今日即登上微博文娛熱搜No.1。

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