黃淑蔓包辦作曲主唱電影歌 跟邵美君學戲演「創+作」微電影《深房》獲讚賞

「寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)最近參與第11 屆微電影「創+作」 支援計劃(音樂篇)項目,演出吳詠琪導演「專業組」微電影作品《深房 l am not alone》做女主角,為提升演技,專程跟舞台劇演員兼戲劇導師邵美君學戲,獲益良多。此外,Feanna更為電影首次作曲,邀請SHIMICA合作最新單曲《I am All Alone》,感激她與團隊協助,成就解鎖。



Feanna說:「好開心,今次可以參與『第11屆微電影創+作支援計劃(音樂篇)』,再次與今次微電影《深房》導演吳詠琪(琪琪)合作,亦因為今次project,我有機會出一首歌。而且係我第一次作曲,好開心邀請到我非常欣賞嘅音樂人SHIMICA一齊寫歌。我一直都好想同佢合作,所以第一時間諗到佢,立即邀請,佢爽快答應。」