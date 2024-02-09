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娛樂
2024-02-09 22:40:48

龍女Mandy譚旻萱許下新年願望 龍仔ANSONBEAN紅底打孖上開運

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龍仔龍女ANSONBEAN與譚旻萱冀新一年可以在事業上均有進步。 (陳奕釗攝)

龍仔龍女ANSONBEAN與譚旻萱冀新一年可以在事業上均有進步。 (陳奕釗攝)

Cool Style旗下藝人陳毅燊(ANSONBEAN)、譚旻萱(Mandy)、劉沛蘅(Hillary)、林熙彤(Hazel)、何嘉莉(Lillian)、陳嘉寶(Anjaylia)及張凱娸(Kiki)送兔迎龍，七星合體撈起賀龍年，當中龍仔龍女Mandy、ANSONBEAN同樣生於2000年11月，兩人齊齊許下新年願望，期待新一年在演藝事業上有更加新挑戰及衝擊。

Cool Style旗下七位藝人趁龍年來臨，各自許下新年願望。 (陳奕釗攝) 龍女Mandy譚旻萱與龍仔ANSONBEAN許下新年願望。 (陳奕釗攝)

ANSONBEANMandy同屬龍仔龍，ANSONBEAN表示：「我很開心去年多了動作的電影拍攝，我立志成為一個動作演員，所以我覺得最重要的是身體健康，因為若受傷的話，訓練時間和拍攝的時間都會耽誤，明年也會是我的音樂很重要的一年，所以希望學做音樂及學動作戲方面都要進步。」

ANSONBEAN似乎不太喜歡熱鬧，他認為農曆新年好嘈，往往會感到社交疲勞，所以每逢過年都會「頂硬上」。ANSONBEAN談到上台表演定必穿紅底帶來好運，亦認為穿紅色底褲就是個儀式感，他自爆：「現在日日穿到不只新年着，已經沒有了特色。」ANSONBEAN打算新年會打孖上穿紅色底褲來開運，他自言有時穿紅底拍動作戲好容易穿崩，故拍攝時外面會着多條黑色內褲。

至於Mandy去年跟導演男友Christopher公開戀情，她就表示目前要拍親熱戲仍會自行向男友備案，她希望新一年有戲拍，自言甚麼角色都肯接，不論是乞兒、千金小姐抑或殺手也可以。

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ANSONBEAN已習慣穿着紅底開運。 (陳奕釗攝) ANSONBEAN已習慣穿着紅底開運。 (陳奕釗攝) Mandy拍親熱戲仍會自行向男友備案。 (陳奕釗攝) Mandy拍親熱戲仍會自行向男友備案。 (陳奕釗攝)
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