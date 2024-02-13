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娛樂
2024-02-13 21:07:53

61歲湯告魯斯被爆 戀上少25歲俄羅斯名媛Elsina Khayrova

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生活

在倫敦期間，湯告魯斯會在Elsina Khairova的公寓裡過夜。

61歲荷李活男星湯告魯斯(Tom Cruise)，過去幾個月裡與36歲的俄羅斯名媛Elsina Khairova關係愈來愈密切，據外媒《每日郵報》報道，兩人已經正式交往。一位知情人士告訴傳媒：「眾所周知Elsina Khairova是湯告魯斯的新女友，他們現在是一對。」

該位知情人士爆料，過去幾周兩人變得非常親密，但他們非常小心，不想被傳媒拍到在一起，以保護這段戀情，「湯告魯斯會在Elsina Khairova漂亮的公寓裡過夜。他們又喜歡一起出外，儘管兩人已經很富有，但他們拍拖時做的事，都是普通人會做的。」

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Elsina Khairova在英國上流非常活躍。

上周兩人出席在倫敦舉行的空中救護慈善機構晚宴，威廉王子是晚宴的主人，雖然他們分開抵達，但朋友們看見兩人同場出現並不感到奇怪，因為他們大部分時間，都在Elsina Khairova位於倫敦騎士橋價值數百萬美元的家裡裡度過。此外，他們還隱藏身份在海德公園(Hyde Park)散步，又愛在倫敦各間高級餐廳用餐。湯告魯斯方面尚未對報導做出回應。

據悉，湯告魯斯與Elsina Khairova去年12 月在倫敦舉行的一場派對上認識，當時的目擊者告訴《每日郵報》，「他們在現場一直形影不離。這分明是情侶，他似乎對她很著迷。」

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Elsina Khairova的前夫Drytri Chechkov稱，女方品味高雅，而且洗腳唔抹腳。

湯告魯斯的新女友Elsina Khairova，於2022年與俄羅斯富豪Drytri Chechkov離婚，男方聲稱在長達3年漫長的痛苦離婚訴訟中，損失超過1.5 億美元，並稱：「她和誰在一起，無論是湯告魯斯還是其他人，我想告訴他們，她有昂貴而優雅的品味。 」又稱： 「大家需要知道這一點，湯告魯斯需要睜開眼睛，打開錢包付帳單。」

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湯告魯斯被爆去年12 月在倫敦的一場派對上，認識Elsina Khairova後迅速相戀。

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