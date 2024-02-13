87歲謝賢穿紅著橙迎新年 陳淑芬證四哥健康鬧爆網上假新聞

87歲謝賢近年深居簡出，但每隔一段時間都會有網民捕獲他在港島區出現。然而，大陸平台及YouTube有多則報道及影片指謝賢身體出問題，令張國榮前經理人陳淑芬非常憤怒，她在社交平台上載與四哥的合照，留言鬧爆造謠者︰「：「新年流流，這樣詛咒位老人家，真係啋瘟這個歹毒的始作俑者，居心何在！」
陳淑芬上載數張攝於大年初二的照片，其中見到四哥跟拉姑狄波拉合照，照片見到謝賢依舊戴上黑超，並穿上紅色的樽領衣服及橙色西裝外套，精神飽滿。陳淑芬留言說：「大年初二聯同大老爺及閨蜜狄波拉與四哥（謝賢）拜年，四哥精神奕奕，狀態超好，開心的有說有笑吃著蘿蔔糕，看看電視，非常開心！本來沒打算post這張合照，因突然看到Youtube的不實新聞，感到非常憤怒，特別發放這張今午與四哥（謝賢）的合照，讓大家放心！」
其實近年多位藝人都被「詛咒」，指他們病危、患上絕症等等，去年曾志偉到台灣做手術，甚至有大陸平台傳出他的死訊。志偉當時在機場回應說︰「我覺得依家有太多假新聞，網上太容易做，點解誤導咗咁多人呢？呢啲(假新聞)對我哋年長藝人，咁多年係影響唔大，但對後生藝人影響好大。佢哋接到唔錯嘅Job，因為一啲假新聞而被人懷疑，無咗工作係好慘。假新聞真係害到好多人，製造嘅人要問下良心，真係害好多人，三思三思！」