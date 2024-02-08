熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-08 16:02:10

aespa NingNing被Versace委任為全球品牌大使

分享：
生活

aespa NingNing被Versace委任為全球品牌大使

韓國女團aespa中國籍成員NingNing(寧藝卓)，近日被意大利奢華品牌Versace委任為全球品牌大使，這是她在時尚界一個重要里程。NingNing以她出色姿態、感性的視覺效果，還有獨特的能量，不但在aespa中受到認可，更因此獲得Versace青睞，她將在全球時尚偶像的角色中，扮演積極帶領者。

生活

Donatella Versace非常欣賞NingNing的才華。

Versace的創作總監Donatella Versace，對NingNing讚不絕口，她稱：「NingNing不僅是一位充滿才華橫溢的藝術家，也是一位傑出的人。她擁有強烈自信與視野，並以令人驚嘆的能量，詮釋Versace的服裝。」

NingNing加入Versace這個大家庭，她希望能為品牌帶來新的活力，「Versace一直致力突破創意，以及表達的界限，支持那些有信心表達自己的人，尤其在音樂界，作為品牌大使，對於與Versace合作感到無限興奮，很高興能夠與大家分享，希望更多人能夠透過Versace，展現出他們的自信。」

生活

aespa貴為全球第四受歡迎K-Pop女團，成員獲不少時尚品牌青睞。

作為全球第4受歡迎女團，aespa其他成員已被不同時尚品牌委任擔任代言人，如KarinaGiselle分別是PradaAcne StudiosOttolinger等品牌的代言人，因此她們在時尚界和音樂界，都有著無與倫比的影響力。

生活

NingNing的加入，預計為Versace在亞洲增加不少收入。

生活

aespa是計BLACKPINK後，第二隊於Coachella舞台亮相的K-Pop女團。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受