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娛樂
2024-02-12 10:30:00

Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對 與「籮霸」同場狀態大勇

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Angelababy赴杜拜出席奢華酒店開幕派對 與「籮霸」同場狀態大勇

Angelababy獲邀赴杜拜出席奢華酒店One&Only One Za'abeel開幕派對。

踏入龍年，楊穎（Angelababy）獲邀赴杜拜出席奢華酒店One&Only One Za'abeel開幕派對，同場還有眾多國際級A list巨星，包括「籮霸」Jennifer Lopez、美國女星Vanessa Hudgens、超模Naomi Campbell、英國女職業網球運動員Emma Radacanu等等，認真星光熠熠。

Angelababy盛裝走上紅地毯，她穿上一襲全白色的Georges Chakra 2024年春夏系列，佩戴Breitling腕錶，足蹬Roger Vivier，仙氣依然，狀態大勇，毫不遜於同場的國際級巨星。同時，Baby亦回歸社交平台，於IG留言：「First time in Dubai and staying in the most beautiful resort, and an amazing party at the Link! Happy Chinese New Year !」Baby於微博上載了活動前與髮型師的開心合照，高舉V字手勢開心留言道：「給龍年比個耶」，迎龍接福，為新一年帶來好兆頭呢！不少粉絲見Baby甫出靚靚相片也欣喜若狂，短短數小時已近百萬點讚，並紛紛留言：「女神終於回來了」、「好美」、「狀態超好」！

其實剛踏入新一年，Angelababy已上載多張賀年應節物品照片、還拍片向大家送上祝福，Baby表示：「春節好喲。我抓拍的年味瞬間，萌龍的兔耳朵有點眼熟哦。」Baby留言一出，旋即惹來粉絲起哄，逾150萬人讚好，粉絲們更揚言十分期待Baby未來帶給大家的新作品。

Angelababy獲邀赴杜拜出席奢華酒店One&Only One Za'abeel開幕派對。 Angelababy赴杜拜出席開幕派對狀態大勇。 Angelababy赴杜拜出席開幕派對狀態大勇。 Angelababy赴杜拜出席開幕派對狀態大勇。 Angelababy於微博上載了活動前與髮型師的開心合照。 同場還有「籮霸」Jennifer Lope。
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