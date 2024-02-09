Anjaylia陳嘉寶撈起賀龍年 Kiki張凱娸回復單身唔急拍拖

Cool Style旗下藝人陳毅燊(ANSONBEAN)、譚旻萱(Mandy)、劉沛蘅(Hillary)、林熙彤(Hazel)、何嘉莉(Lillian)、陳嘉寶(Anjaylia)及張凱娸(Kiki)送兔迎龍，七星集合齊齊撈起賀龍年。七位藝人趁龍年來臨，各自許下新年願望。
陳嘉寶派五位數利是
Anjaylia有份參演電影《不是你不愛你》早前在港上映，她為丈夫先後誕下三名子女，自言已經「封盤」，希望可以全面回歸幕前，笑指拍親熱戲也不用向老公備案。去年，Anjaylia拍了一部電影和一套電視劇，展望新一年，盼家人身體健康，囡囡可以考到一間好小學，還希望接多點工作為兒女賺點學費。Anjaylia亦指每年都派五位數利是，慶幸自己也生夠三個小朋友可以幫補利是錢。
20歲Hazel求學業進步
至於年僅20歲的小師妹Hazel，為MC張天賦的《老派約會之必要》擔任MV女主角後，早前亦參演首部電影《不是你不愛你》，在新一年她期待演戲方面作不同嘗試。仍要兼顧學業的她表示：「希望自己學業進步，我還有一年半時間，期望所有事都順順利利。」她更獲師兄師姐祝福事業學業同樣取得好成績。
與KLau結束三年感情
Kiki原來也回復單身，她與一同參加《全民造星III》的KLau（劉瑞祈）已結束三年情，自言近年發生了很多事仍接下兩部劇集及全新電影《破地獄》，亦很感恩開設了自己的香水蠟燭工作室AMOI Studio。Kiki表示拜年見親戚最擔心被問感情狀況，事關她目前單身，到時被問起為何未有男朋友定會令她難以回應，但她就笑言：「誰說靚女一定要有男朋友，現時的女性很獨立！」Kiki寄情工作及專注事業，希望2024年苦盡甘來，會繼續振作及開心過生活。