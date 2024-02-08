Beanies扮「龍」行大運 到林村許願樹許願盼不要遇渣男

由Jaime張天穎、Geor陳樂頤、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡組成為的唱作女子組合「Beanies」，日前推出2024年首支全新歌曲《今晚抹掉你》，是她們入行以來，第一首舞動作品，輕快節奏breakbeat的新曲，再配合適當的舞步，希望帶給樂迷驚喜。

一直都是以「聲帶跳舞」的Beanies，將會有新的嘗試，但在新搞作推出前，她們忙於準備在3月7日於麥花臣舉行的《ILUBeanies 聯校live》音樂會演出。由於快到農曆新年，她們日前走入大埔林村許願樹許願，五位成員當中，只得Chiutung及Kay來過許願樹，其他三人Jaime、Winky及Geor都是第一次。