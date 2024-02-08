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娛樂
2024-02-08 10:00:00

Edward Chan三月首辦個人音樂作品展 姜濤Anson Lo與Edan將參與演出

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MIRROR御用監製Edward Chan將於3月首個個人音樂作品展。

MIRROR御用監製Edward Chan將於3月首個個人音樂作品展。

著名音樂監製陳浩然(Edward Chan)宣布將於3月23、24日假亞洲博覽館舉行首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》， 廣邀多位曾合作的歌手擔任演出嘉賓，除了近年經常合作的MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)、衛蘭、陳柏宇、黃妍、林奕匡等，還有早期合作的方皓玟、Dear Jane、薛凱琪和林一峰等，陣容鼎盛。

憑《造星 》做評判 成功入屋

Edward Chan自言邀請歌手演出時，沒想到每位都即時應承，令他莫名感動。他坦言，希望藉音樂會與一班好友聚首，「過去每隔幾年就想做一啲嘢衝擊自己，包括早期組成公司簽新人，又試過主持一啲Project好似《較鐘搞嘢》喺Online發 生，到近年有唔同嘅人，造就我去發揮自己冇諗過嘅嘢，例如擔任《全民造星 V》嘅評判，參與MIRROR 嘅Project，得到好多人嘅支持。今次《Blueprint of Memories, by Edward Chan》呢個Project，希望可以趁呢個機會集合大家一齊聚頭，啟動平時好多Miss咗嘅友誼，咁就好開心喇！」

陳栢宇將於Edward Chan的首個個人音樂作品展。 黃妍將於Edward Chan的首個個人音樂作品展。 Edward Chan將於3月舉行的首個個人音樂作品展。 姜濤出席《盜月者》首映禮。(羅錦鴻攝) 姜濤出席《盜月者》首映禮。(羅錦鴻攝) Edan表示將會參與《盜月者》謝票，但農曆新年亦會稍作休息。(羅錦鴻攝)

歌手配對 不強求平衡

Edward Chan透露曾經有考量如何將自己的作品與演出歌手作出最匹配的配對，但最後他決定從心出發，他說：「冇乜點平衡，純粹想做就做佢出嚟，尤其身邊有好好嘅夥伴，將我想表達嘅嘢，慢慢引渡到呢個平衡點，所以今次只會做一啲我覺得特別同埋自己有趣嘅嘢。」除了構思歌單，Edward Chan今次更要身兼多職，與歌手的身份更是互換。「今次做自己嘅Project要影海報，又要負責去搵做Styling朋友幫手，自己從來冇試過或諗過會有機會做。除此之外，又自己嘗試邀請Artists，話俾對方知有呢件事，有冇興趣參與。平時係Artist問有冇時間做一首歌，今次係角色調返轉，對我嚟講係一件好特別嘅經歷。」

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