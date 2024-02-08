Edward Chan三月首辦個人音樂作品展 姜濤Anson Lo與Edan將參與演出

MIRROR御用監製Edward Chan將於3月首個個人音樂作品展。

著名音樂監製陳浩然(Edward Chan)宣布將於3月23、24日假亞洲博覽館舉行首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》， 廣邀多位曾合作的歌手擔任演出嘉賓，除了近年經常合作的MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)、衛蘭、陳柏宇、黃妍、林奕匡等，還有早期合作的方皓玟、Dear Jane、薛凱琪和林一峰等，陣容鼎盛。

憑《造星 》做評判 成功入屋 Edward Chan自言邀請歌手演出時，沒想到每位都即時應承，令他莫名感動。他坦言，希望藉音樂會與一班好友聚首，「過去每隔幾年就想做一啲嘢衝擊自己，包括早期組成公司簽新人，又試過主持一啲Project好似《較鐘搞嘢》喺Online發 生，到近年有唔同嘅人，造就我去發揮自己冇諗過嘅嘢，例如擔任《全民造星 V》嘅評判，參與MIRROR 嘅Project，得到好多人嘅支持。今次《Blueprint of Memories, by Edward Chan》呢個Project，希望可以趁呢個機會集合大家一齊聚頭，啟動平時好多Miss咗嘅友誼，咁就好開心喇！」